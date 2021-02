Rusia le ofreció a la unión Europea 100 millones de dosis de la Sputnik V

La vacuna Sputnik V fue desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya de Rusia

Mientras los países europeos están girando confusamente dentro de un laberinto de irregularidades, fantasías comerciales y dimes y diretes, por las fallas científicas y de la oferta de Moscú ha resultado ser una ruidosa cachetada a la supremacista Europa

Autoridades rusas notificaron el fin de semana pasado estar en total capacidad y tener la disposición para proporcionar a la Unión Europea (UE) la vacuna Sputnik V, durante el segundo trimestre de 2021. Esto declararon: «Tras finalizar la parte principal de la vacunación masiva en Rusia, el Fondo Ruso de Inversiones (RDIF) puede entregar a la UE 100 millones de dosis de Sputnik V para 50 millones de personas en el segundo trimestre de 2021». Es decir, a partir de ocho semanas de este anuncio, que se advierte casi como un ultimátum humanitario a la UE.

Mientras los países europeos están girando confusamente dentro de un laberinto de irregularidades, fantasías comerciales, dimes y diretes, por las fallas científicas y de logística que no garantizan el proceso de vacunación a la población, la oferta de Moscú ha resultado ser una ruidosa cachetada a la supremacista Europa, risiblemente petulante, que ha puesto al descubierto, la carencia de una infraestructura sanitaria eficaz capaz de afrontar los efectos del Covid19, y acusando un ambiguo nivel científico en sus vacunas.

El contrato firmado por Bruselas con la británica AstraZeneca, ha sido puesto en entredicho por la falta de rigurosidad, alto costo y opacidad legal. Dicha alianza con la multinacional sajona ha sido sometida a duros ataques por toda la prensa de Europa, sin distingos de orientación política. Incluso varios países –como Hungría– han notificado, pese a los amagos de sanciones, la adquisición de la vacuna rusa, antes del presente ofrecimiento de Moscú.

Al impacto social, sanitario y comunicacional de la oferta de Moscú, se le adosa el informe de las autoridades sanitarias rusas de que durante este mes de febrero ofrecerán la nueva versión de una sola dosis del aludido medicamento que, sin duda, reducirá el proceso de vacunación, con la misma efectividad de liquidar al Covid19, ahora en su agresiva mutación anglo-brasileña.

Astrazeneca que –con muchas dudas¬– tratará de proveer su vacuna, no parece estar en condiciones de ampliar la producción y por consiguiente la distribución de las dosis, ni siquiera hacer el proceso de aplicación más viable de lo que es ahora. Una mala noticia para el pueblo europeo que ve cómo las infecciones se multiplican exponencialmente junto a los fallecimientos, mientras los euro líderes neoliberales no piensan sino en las ganancias económico-políticas del «éxito» de sus vacunas. Igual sucede con el producto de la multinacional Pfizer, al otro lado del Atlántico.

Es devastador observar como la estrategia occidental para combatir la Covid-19 no ha logrado reducir los contagios y, mucho menos, el número de muertos. España, Inglaterra, Portugal, Italia, Francia, Alemania, EE. UU. y Brasil, sufren las arremetidas de la pandemia por la incapacidad y negacionismo de sus autoridades. La clase política de esos países, descaradamente, tratan de conciliar la salud de sus pueblos, con las pérdidas económicas de sus voraces plutocracias. Ese es el atolladero del sistema, que las sociedades se encargarán de cobrarles, luego de la pandemia.

¿Qué hará la petulante Europa, ante la oferta rusa que les abre un camino de doble vía: 1) para satisfacer a sus oligarquías que podrán poner en marcha sus negocios y, 2) (la más importante) acabar con la pandemia? ¿Se impondrá el egoísmo y la cínica prepotencia de la élite dominante, incluidos los medios que la sostienen, que sacrificará a decenas de miles víctimas del pueblo llano europeo (e incluso sus negocios) por la «rusofobia», a la que ahora se le suma la «sinofobia», inoculada desde el otro lado del océano?

No hay señales de que el talante sumiso de los «líderes» europeos, y la óptica fútil de sus instituciones, vaya cambiar ante el avance científico ruso, y el combate eficaz chino a la pandemia. A no ser que, por la gigantesca catástrofe humanitaria que ya se pronostica, sean las organizaciones populares, atemorizadas por los estragos del coronavirus traducidos en muerte, las que desquicien las políticas deletéreas de las aristocracias y oligarquías del gran capital euroamericano.

Datos prácticos

La vacuna Sputnik V fue desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya de Rusia. La denominada por los medios oligarcas «vacuna rusa», está registrada en 15 países. De acuerdo con los ensayos clínicos, tiene una eficacia superior al 90%. Se puede manipular en el ambiente de un refrigerador normal. -4 a +6°C.

AstraZeneca es una empresa farmacéutica con sede en Cambridge, Reino Unido. Ocupa el quinto lugar mundial, y opera en más de 100 países. Su vacuna contra la Covid-19 tiene una efectividad promedio de 73% y se puede manejar a temperaturas de un refrigerador doméstico. La vacuna parte del virus de la gripe común, genéticamente modificado, para evitar que cause infección en las personas, conocido como proteínas de pico. Se recomiendan dos dosis.

Pfizer. El desarrollo contra la Covid-19 de Pfizer-BioNTech se plasma en una vacuna que puede prevenir el contagio. Se administra en 2 dosis intramusculares, con 3 semanas de intervalo. No obstante su efectividad no supera el 72%. La FDA, no la ha aprobado. Su manejo exige temperaturas de -70°C.

Sinopharm, CanSino y Sinovac, son laboratorios chinos de desarrollo. CoronaVac es la vacuna inactivada, que funciona mediante el uso de partículas virales muertas que exponen el sistema inmunológico al virus de la Covid-19 sin riesgo de una enfermedad grave. La tasa de eficacia supera el 80%.

Todas las vacunas han demostrado bajos niveles de efectos secundarios.