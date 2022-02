Rusia amenazó a Finlandia y Suecia con «graves repercusiones militares» si ingresan en la OTAN

Rusia amenazó a Finlandia y Suecia a través de una publicación en twitter sobre las consecuencias que resultarían si se unen a la OTAN

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zarajova, advirtió a Finlandia y Suecia de «graves consecuencias militares y políticas» si deciden ingresar a la OTAN.

«Todos los Estados participantes de la OSCE [Organización de Cooperación y Seguridad en Europa], incluidos Finlandia y Suecia, reafirmaron en su día el principio de que la seguridad de algunos Estados no debe construirse a expensas de la seguridad de otros países. Es evidente que la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, que es principalmente un bloque militar, tendría graves consecuencias militares y políticas que requerirían que nuestro país tome medidas recíprocas«, aseguró Zarajova.

💬#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.

☝️Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 25, 2022