Qué está pasando tras el inicio de la operación especial militar de Rusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este jueves su decisión de realizar «una operación militar especial» para defender Donbass.

«He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial», declaró el mandatario durante un mensaje especial a los ciudadanos rusos, detallando que el objetivo del operativo es «proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años».

03:40 GMT

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, subrayó que las circunstancias exigen que Moscú actúe «con firmeza y de inmediato» y señaló que «las Repúblicas Populares de Donbass han solicitado la ayuda de Rusia». Asimismo, subrayó que «Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano» y que a las autoridades del país «no se les ha dejado otra opción» para proteger el pueblo ruso.

El jefe de Estado señaló que Rusia no pretende ocupar Ucrania, sino que buscará su desmilitarización. «Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos, no vamos a imponer nada a nadie por la fuerza», agregó.

Putin explicó que la operación militar rusa se llevará a cabo en defensa propia contra quienes habían tomado a Ucrania como «rehén». «Los acontecimientos de hoy no están relacionados con el deseo de atentar contra los intereses de Ucrania y del pueblo ucraniano, sino con la protección de la propia Rusia frente a quienes han tomado a Ucrania como rehén y tratan de utilizarla contra nuestro país y su pueblo», dijo.

03:42 GMT

El presidente de EE.UU., Joe Biden, calificó de «ataque no provocado e injustificado contra Ucrania» la operación militar especial de Rusia en Donbass.

«El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano», declaró Biden a través de un comunicado. «Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque, y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo exigirá responsabilidades a Rusia».

04:01 GMT

Ningún avión civil sobrevuela Ucrania la mañana de este jueves, indican los datos del portal Flightradar24.

El espacio aéreo del país fue restringido este jueves para los vuelos civiles, según NOTAM, un aviso que se crea para alertar a los aviadores de cualquier clase de peligros en una ruta o en algún lugar en especial.

04:04 GMT

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, señaló este jueves en una reunión urgente del Consejo de Seguridad sobre la situación en Donbass que las señales de Moscú sobre la necesidad de detener las provocaciones contra las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk «no fueron escuchadas».

04:16 GMT

El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg calificó de «una grave violación del derecho internacional» la operación militar en Donbass iniciada por Rusia.

En un comunicado oficial publicado este jueves, Stoltenberg declaró que condena «el ataque temerario y no provocado de Rusia contra Ucrania». Asimismo, indicó que se trata de «una grave amenaza para la seguridad euroatlántica».

04:20 GMT

El alcalde de la ciudad ucraniana de Boríspol, Vladímir Borisenko, declaró que las explosiones que se escucharon la madrugada de este jueves cerca del aeropuerto en la región fueron el funcionamiento de los sistemas de defensa antiaérea ucranianos contra unos aparatos no tripulados no identificados.

04:25 GMT

«Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania. Las pacíficas ciudades ucranianas están siendo atacadas. Esta es una guerra de agresión. Ucrania se defenderá y ganará. El mundo puede y debe detener a Putin. El momento de actuar es ahora», escribió el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba, en su cuenta de Twitter.

04:31 GMT

«Este es el momento más triste de mi mandato como Secretario General de las Naciones Unidas», escribió António Guterres, después de la segunda reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. Asimismo, ha instado a Vladímir Putin a detener a las tropas rusas.

04:32 GMT

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, ha convocado al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Se impondrá la ley marcial en el país, según ha asegurado a medios locales el secretario del consejo, Alekséi Danílov.

04:54 GMT

Zelenski impone la ley marcial en todo el territorio de Ucrania y afirma que Rusia ataca infraestructura militar

04:55 GMT

Los militares rusos no realizan ataques contra ciudades ucranianas y no hay amenaza para la población civil, asegura el Ministerio de Defensa de Rusia

05:03 GMT

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, aseguró en su cuenta de Twitter que ha hablado con el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, para discutir los próximos pasos, tras la operación militar en Donbass iniciada por Rusia. «El Reino Unido y nuestros aliados responderán con determinación», agregó.

05:07 GMT

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó la operación militar en Donbass iniciada por Rusia. «Haremos que el Kremlin rinda cuentas», escribió en su cuenta de Twitter.

05:16 GMT

El comercio en la Bolsa de Moscú ha sido suspendido debido a un colapso en medio del inicio de la operación militar en Donbass. «La negociación en todos los mercados se ha suspendido, la reanudación se anunciará posteriormente», se aseguró en un comunicado.

Sin embargo, las operaciones con el rublo, las acciones y los futuros se detuvieron incluso antes de la suspensión, ya que las cotizaciones alcanzaron los límites establecidos por la bolsa.

05:25 GMT

«Rusia no va a desencadenar una guerra y conquistar Ucrania, estamos protegiendo a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk», aseguró Leonid Slutski, jefe del Comité para los Asuntos Internacionales de la Duma Estatal rusa.

05:25 GMT

La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia ha suspendido los vuelos a 12 aeropuertos del sur del país hasta el 2 de marzo «debido a la complicación de la situación en torno a la situación en Ucrania».

05:28 GMT

El comercio en la Bolsa de San Petersburgo ha sido suspendido.

05:31 GMT

Se registraron combates a lo largo de la línea de contacto en la República Popular de Donetsk, aseguró el portavoz de la Milicia Popular, Eduard Basurin, pidiendo a los militares ucranianos que depongan las armas.

05:42 GMT

El canciller alemán Olaf Scholz indicó que Rusia «debe detener esta acción militar inmediatamente». Asimismo, resaltó que en el marco del G7, la OTAN y la UE, «nos coordinaremos estrechamente hoy».

05:42 GMT

Las declaraciones de Ucrania sobre la destrucción de la infraestructura civil son «mentiras», el fuego sólo se dirige a las instalaciones militares, ha declarado la Milicia Popular de la República Popular de Donetsk.

05:59 GMT

El ministro de Defensa ucraniano, Alexéi Réznikov, ha afirmado que el Ejército Nacional está «manteniendo la defensa» y «defendiéndose de las tropas rusas», horas después de que Moscú anunciara una operación militar en Donbass. «Nuestras tropas están haciendo todo lo posible para protegerles y no permitir que el agresor se abra paso […] La situación está bajo control, pero nuestro ejército necesita su apoyo ahora más que nunca», indicó en un comunicado.

06:10 GMT

El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que las instalaciones de la defensa antiaérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania «están reprimidas» y la infraestructura militar de sus bases aéreas «está inhabilitada».

Los guardias fronterizos ucranianos no oponen resistencia a las tropas de Rusia, afirmaron desde el Ministerio.

06:34 GMT

La Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, ha aprobado imponer la ley marcial en todo el país.

06:56 GMT

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, ha asegurado que se está creando «una coalición anti-Putin» y ha instado a cerrar el espacio aéreo, así como sanciones inmediatas contra Moscú, apoyo financiero para Ucrania, a un grupo de líderes que incluyen a su homólogo estadounidense Joe Biden, el canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro británico Boris Johnson, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente de Polonia Andrzej Duda.

Talked to @POTUS, @OlafScholz, @eucopresident, @AndrzejDuda, @BorisJohnson. Urge to stop Putin, war against 🇺🇦 & the world immediately! Building an anti-Putin coalition. Immediate sanctions, defense & financial support to 🇺🇦! Close the airspace! The world must force 🇷🇺 into peace

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022