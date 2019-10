Revelan detalles de la captura y liberación del hijo del Chapo Guzmán (+VIDEO)

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, presentó un video en el que se muestra el momento en el que el hijo del exlíder del Cártel del Pacífico fue detenido el pasado 17 de octubre

Ya paren todo oiga, ya paren todo, ya me entregué. Ya paren todo, por favor. Ya paren todo, ya tranquilos, ya ni modo. Dígales que se retiren, pero dígales pues, ya, ya no quiero, que, que, que haya desmadres. Ya no quiero que haya desmadre, por favor”, ordenó el detenido en llamada telefónica.

En la grabación se muestra cómo un grupo de elementos de las Fuerzas Armadas arresta al sospechoso luego de que éste saliera, junto con una mujer y otros dos hombres, de su inmueble, ubicado en José Muro Pico del Fraccionamiento Tres Ríos, tras la orden de entregarse.

Mientras la mujer dice a los uniformados que dentro del inmueble hay niños y éstos le responden que no se preocupe, que no harán ningún daño, Ovidio Guzmán es detenido y llevado a una pared.

En ese momento, los uniformados pidieron al presunto criminal dar la orden de detener las agresiones, a lo que éste toma su teléfono celular y lo hace.

De acuerdo con el general Luis Cresencio Sandoval, el hijo de El Chapo fue detenido cerca de las 15:00 horas y fue liberado casi las 20:00 horas para salvaguardar a la ciudadanía luego de una serie de hecho violentos.//Información del diario el Excelsior de México.