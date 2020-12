Reuters: Emiratos Árabes Unidos apoya a empresas venezolanas a evadir sanciones de EEUU

Se señala que estas tres empresas han trasladado al menos 3,915 exportaciones hasta el 18 de diciembre de este año y con un valor de 208,5 millones de dólares a precios del mercado de Merey

Según una publicación de la agencia de noticias Reuters, una empresa con sede en Emitaros Árabes Unidos (EAU), de nombre Muhit Maritime FZE, fue la intermediaria varias veces entre buques petroleros y otros países con el fin de evadir las sanciones que impuso Estados Unidos a la administración de Nicolás Maduro.

Esto ocurriría en el segundo semestre del 2020 y tendrían como modus operandi cambiar los nombres de los barcos para así reactivar sus operaciones. Sin embargo, no es la primera vez que ha actuado en esto, sino dos compañías más que han transportado «millones de barriles de petróleo producidos por Pdvsa, según los documentos internos de la petrolera». Estas tienen por nombre Issa Shipping FZE y Asia charm LTD, que no respondieron a las consultas de la agencia de noticias sobre este caso.

Lea también: Venezuela firma el contrato para la adquisición de la vacuna Sputnik V para inmunizar a 10 millones de personas

Hace unos meses, la EAU y Estados Unidos han afianzado sus relaciones diplomáticas y comerciales, mientras que en el mes de junio, Washington impuso una serie de sanciones a la mayoría de los tanqueros petroleros en Venezuela y las empresas relacionadas a ellos.

Asimismo, se señala que estas tres empresas han trasladado al menos 3,915 exportaciones hasta el 18 de diciembre de este año y con un valor de 208,5 millones de dólares a precios del mercado de Merey.

“Estamos siguiendo de cerca este tipo de esfuerzos creativos de las empresas para evadir sanciones”, dijo un representante del Departamento de Estado de EEUU sobre estas empresas. “Quienes están detrás de empresas fantasmas no harían bien en considerarse protegidos de las sanciones”, precisó. Paralelamente, el gobierno de EAU aseguró estar investigando este caso al respecto.