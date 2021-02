Publican la primera imagen del nuevo submarino nuclear chino en construcción (+fotos)

China ha construido un enorme astillero en el que tiene previsto construir submarinos de propulsión nuclear

El análisis de imágenes satelitales de fuentes no clasificadas ha revelado parte de los esfuerzos de Pekín en la construcción de su flota de submarinos nucleares en el astillero de Bohai, en la provincia Liaoning.

La compañía estadounidense Maxar Technologies, especializada en satélites de comunicación, observación de la Tierra y otros servicios relacionados, ha revelado la primera imagen disponible de lo que es considerado el nuevo submarino de propulsión nuclear chino en construcción, informa Naval News.

La detección ha sido posible gracias a la llamada Open Source Intelligence (OSINT) o Inteligencia de Fuentes Abiertas, un conjunto de técnicas para recopilar información no clasificada, correlacionar los datos y procesarlos.

New commercial satellite imagery appears to show the first hull section of a new #submarine in #China. It could be either the first Type 095 / Type 09V Tang-class SSN or the first Type 096 / Type 09VI SSBN… 🇨🇳⚓️ Great analysis by @CovertShores https://t.co/vbZNkLabtG

— Naval News (@navalnewscom) February 1, 2021