Próximo debate presidencial en EE.UU. sería virtual: Trump se niega a participar en esta modalidad

Negativa de Trump a un debate presidencial en EE.UU. en modalidad virtual: “No voy a hacer un debate virtual. No voy a perder el tiempo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que no participaría en un debate con su rival el candidato demócrata, Joe Biden, como estipula un nuevo formato anunciado por la comisión de debates en el que cada candidato aparecería en lugares remotos.

En una entrevista telefónica con Maria Bartiromo de Fox Business Network, Trump dijo que el nuevo formato virtual anunciado por la Comisión de Debates Presidenciales no era aceptable para él.

Lea también: Kamala Harris y Mike Pence protagonizaron debate público sin precedentes

“No voy a hacer un debate virtual”, dijo.

Trump, que permanece en la Casa Blanca donde es tratado por coronavirus, dijo que no cree que sea contagioso y que se siente lo suficientemente bien como para reaunudar las labores de la campaña de cara a las muy cercanas elecciones del próximo 3 de noviembre.

“Me siento bien, realmente bien”, dijo Trump. Explicó que había dejado de tomar “la mayoría de las terapias” para el combatir el virus pero dijo que todavía está bajo tratamiento de esteroides.

De concretarse la negativa del líder de la Casa Blanca sería la primera vez que un presidente en ejercicio que busca la reelección se niegue a participar en un debate electoral a menos de un mes de la cita en las urnas.

“La comisión cambió el estilo del debate y eso no es aceptable para nosotros. Le gané en el primer debate, le gané fácilmente”, añadió Trump para justificar su decisión en lo que cree es una medida que lo perjudica.

Hasta el momento no se conoce si Trump ha sido nuevamente examinado para coronavirus.

El médico de Trump, Sean Conley, dijo el miércoles en un comunicado que el presidente no tuvo síntomas de COVID-19 en 24 horas. “Ahora ha estado libre de fiebre durante más de cuatro días, sin síntomas durante más de 24 horas y no ha necesitado ni recibido oxígeno suplementario desde la hospitalización inicial”, dijo Conley.

Para la campaña de Trump es clave continuar enviando el mensaje electoral. Biden había dicho que participaría en el debate presencial si era seguro pero adevirtió que quería asegurarse de que Trump estuviera libre del virus.

Debate presidencial en EE.UU. sería virtual

El segundo debate presidencial entre el candidato demócrata Joe Biden y el actual mandatario de Estados Unidos Donald Trump será de forma virtual para impedir el contagio por coronavirus toda vez que el republicano está convaleciente de la enfermedad y no ha pasado el tiempo requerido de 14 días de aislamiento.

La decisión fue tomada por la Comisión Nacional de Debates y no ha sentado nada bien a Trump quien ya expresó que no participará pues será “perder el tiempo”. “No voy a hacer un debate virtual. No voy a perder el tiempo en un debate virtual”, dijo el presidente en una entrevista para la cadena Fox News.