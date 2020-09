Protesta contra la decisión judicial sobre la muerte de Breonna Taylor fue embestida por dos carros (+videos)

Dos coches atravesaron este jueves una multitud de manifestantes que protestaban en el barrio de Hollywood contra la decisión del gran jurado de Kentucky de no presentar cargos por asesinato contra los agentes involucrados en la muerte de Breonna Taylor.

Según informa Los Angeles Times con referencia a la Policía, ambos sucesos tuvieron lugar en la calle Sunset Boulevard poco antes de las nueve de la noche de la hora local.

En el primero de los casos el conductor del vehículo se vio implicado en un altercado con participantes de la protesta, después de lo cual aceleró para salir de la multitud. Fue entonces cuando golpeó con el vehículo a una persona, que fue hospitalizada con “lesiones menores”.

Content warning. Protesters get struck by car during Hollywood march/protest #losangeles #protest #hollywood pic.twitter.com/MJfParkHsS

— jessicarayerogers (@jessicarayerog1) September 25, 2020