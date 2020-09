Fuertes protestas en Kentucky dejó dos oficiales muertos y 46 detenidos (+video)

En horas de la noche de este miércoles dos oficiales de Policía de la ciudad de Louisville (Kentucky, EE.UU.) fueron tiroteados y 46 personas detenidas en una nueva ola de protestas

No queda claro si los agentes recibieron los disparos durante las protestas que se han desatado en la ciudad por la decisión de un gran jurado del estado, que resolvió no presentar cargos por asesinato contra los oficiales involucrados en la muerte de Breonna Taylor, una afroamericana que en marzo pasado fue abatida a tiros cuando tres agentes buscaban drogas en su casa.

Mientras tanto, en medio de esos reportes se difundieron en las redes diversos videos que muestran el momento de los tiroteos desde varias perspectivas.

El incidente fue confirmado a WDRB por un supervisor de MetroSafe, la agencia de comunicaciones de emergencia 911 de Louisville. Asimismo, se dio a conocer que ambos agentes resultaron heridos y fueron hospitalizados. El jefe policial, Robert Schroeder informó que uno de los oficiales está “alerta y estable”, mientras que el otro está en cirugía,y agregó que se espera que ambos se recuperen. Según una fuente familiarizada con el asunto, uno de los agentes recibió un disparo en el abdomen, debajo de su chaleco antibalas, y otro fue baleado en un muslo.

Por otra parte, Schroeder comunicó que la policía tiene un sospechoso bajo custodia.

OFFICER SHOT: Per MetroSafe, one LMPD Officer has been shot at Brook & Broadway. This is a look outside U of L hospital right now, the ER entrance off Chestnut & Hancock. @WDRBNews #Louisville pic.twitter.com/LFCMr5624O

— Katrina Helmer (@KatrinaWDRB) September 24, 2020