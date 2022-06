Primer envío de armamento pesado de Alemania llega a Ucrania

El primer envío de armamento pesado de Alemania llegó a Ucrania este martes (21.06.2022), siete obuses autopropulsados Panzerhaubitze 2000 (PZH 2000), a casi cuatro meses del inicio de la invasión rusa.

El ministro ucraniano de Defensa, Oleksiy Reznikov, agradeció el armamento pesado a su homóloga alemana Christine Lambrecht. «Los Panzerhaubitze 2000 por fin forman parte del arsenal de obuses de 155 mm de la artillería ucraniana», celebró el funcionario en Twitter.

The supply of PzH 2000 is an example of international cooperation in support of Ukraine. I highly appreciate the efforts of my colleague, 🇩🇪 #DefMin Christine Lambrecht, and I would like to thank the Netherlands and 🇳🇱 #DefMin @KajsaOllongren. https://t.co/fSpYOAl159

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 21, 2022