«Así que esto significa que el Reino Unido ahora encubre a las autoridades ucranianas que exhiben símbolos nazi en el Día de la Victoria, y estos símbolos nazis fueron utilizados por los mismos regimientos que mataron a británicos», dijo Polianski

Un presentador del canal británico Sky News interrumpió al representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, cuando este comentaba una foto que muestra a un soldado ucraniano con el símbolo de las Waffen SS en su uniforme, gráfica que fue publicada sin más por el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, para acompañar un mensaje dedicado al Día de la Victoria sobre la Alemania nazi.

Preguntado sobre las declaraciones del ministro de Defensa británico, Ben Wallace, quien afirmó esa misma jornada que las fuerzas rusas «replican el fascismo» en Ucrania, el representante ruso recordó que una de las razones principales del operativo ruso es la desnazificación del país vecino.

Lea También: «Rusia dio una respuesta preventiva a la agresión»: Putin aborda la operación militar en Ucrania en su discurso por el Día de la Victoria

«Lo que ahora hace el Reino Unido, cuando se olvida de todo por lo que luchamos, es absolutamente catastrófico y descarado. Solo les daré un ejemplo: les mostraré qué apareció hoy en la página oficial del presidente Zelenski», dijo Polianski mientras mostraba una captura de pantalla.

«El emblema que pueden ver justo ahora… […] ¿Saben qué es? Es el Totenkopf, emblema de una división alemana, una división de las SS durante la Segunda Guerra Mundial. De este modo, en el Día de la Victoria, [Zelenski] publicó una foto de un soldado del [movimiento radical ucraniano] Sector Derecho con este emblema», explicaba el diplomático cuando el presentador intentó interrumpirlo por primera vez.

El representante ruso subrayó que dicha división fue también responsable de la muerte de cerca de 100 ciudadanos británicos que fallecieron en Francia en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial.

«Así que esto significa que el Reino Unido ahora encubre a las autoridades ucranianas que exhiben símbolos nazis en el Día de la Victoria, y estos símbolos nazis fueron utilizados por los mismos regimientos que mataron a británicos», dijo Polianski.

No obstante, no pudo terminar su declaración, ya que el presentador lo interrumpió por segunda vez, alegando que se había agotado el tiempo para la entrevista. Luego, además, enfatizó que el medio no pudo verificar de manera independiente las imágenes mostradas por Polianski.

«La tristemente célebre libertad de expresión»

«Es poco probable que mi entrevista para Sky News les haya gustado a los periodistas británicos. Oyeron muchas cosas severas y extremadamente incómodas», escribió el diplomático en su cuenta de Telegram después de la entrevista.

Polianski agregó que el final de la conversación resultó ser «escandaloso», debido al comportamiento del presentador británico. «Aquí tienen la tristemente célebre libertad de expresión en Occidente… ¡No necesitan la verdad! ¡Ahora van a pensar cien veces antes de invitar a diplomáticos rusos para transmisiones en vivo!», concluyó.