Premio Nobel de Química para desarrolladoras de un método de edición del genoma

Premio Nobel de Química: Las galardonadas son la bioquímica estadounidense Jennifer A. Doudna y su colega francesa Emmanuelle Charpentier

La Academia de Ciencias Sueca ha concedido este miércoles el Premio Nobel de Química a la bioquímica y microbióloga francesa, Emmanuelle Charpentier, y a su colega estadounidense, Jennifer A. Doudna, por sus avances en el desarrollo de un método para la edición del genoma.

Las científicas desarrollaron la tecnología de ‘tijeras moleculares’ CRISPR-Cas9, que se puede utilizar para editar los genes de animales, plantas y humanos. Esta tecnología ofrece la oportunidad de modificar o corregir directamente las alteraciones asociadas a las enfermedades subyacentes en el genoma, y tiene un gran potencial en medicina, alimentación, agricultura y medio ambiente.

La suma del Premio Nobel 2020 asciende a 10 millones de coronas suecas (unos 1,12 millones de dólares estadounidenses). Las científicas recibirán cada una la mitad de dicha cantidad.

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020