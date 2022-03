ONU denuncia persistencia del racismo institucional en el mundo

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, señaló este lunes que el racismo y la discriminación racial «afecta todos los países, destruye las democracias y deteriora a los gobiernos».

Así se pronunció en ocasión del Día Internacional contra el Racismo, jornada en la cual llamó a todos los Estados miembros de la ONU a adoptar medidas concretas para combatir el racismo tanto a nivel nacional como mundial debido a que, según Guterres, el racismo continúa envenenando las instituciones, las estructuras sociales y la vida cotidiana en todas las sociedades.

De acuerdo a la ONU, esta ideología continúa siendo el «motor permanente de la desigualdad» y que «continúa negando a las personas sus derechos humanos fundamentales porque desestabiliza las sociedades, socava las democracias, erosiona la legitimidad de los gobiernos y obstaculiza una recuperación inclusiva y sostenible de la Covid-19».

Racism plagues our world.

It is abhorrent. It is ugly. And it is everywhere.

We must reject and condemn it without reservation, without hesitation, without qualification.

— António Guterres (@antonioguterres) March 21, 2022