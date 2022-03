ONU: Diez millones de personas han abandonado sus hogares en Ucrania debido a la invasión rusa

«La guerra en Ucrania es tan devastadora que diez millones de personas han huido, ya sea como desplazados dentro del país o como refugiados en el extranjero», dijo el jefe de ACNUR en su cuenta de Twitter

El jefe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el italiano Filippo Grandi, aseguró este domingo que diez millones de personas han debido abandonar sus hogares en Ucrania debido a la invasión rusa, dos tercios de los cuales han permanecido dentro del país. Poco menos de 3,5 millones, en cambio, han encontrado refugio en países vecinos.

«La guerra en Ucrania es tan devastadora que 10 millones de personas han huido, ya sea como desplazados dentro del país o como refugiados en el extranjero», dijo el jefe de ACNUR en su cuenta de Twitter. «Entre las responsabilidades de los que libran una guerra, en todo el mundo, está el sufrimiento infligido a los civiles que se ven forzados a huir de su casa», agregó Grandi.

Antes del conflicto, la población de Ucrania era de 37 millones en las regiones bajo control gubernamental, excluyendo Crimea (anexionada ilegalmente por Rusia) y las regiones separatistas prorrusas en el este. Del total cifrado por Grandi, unos 6,5 millones se desplazaron dentro de Ucrania. Inicialmente, ACNUR estimaba que unos 4 millones de ucranianos abandonarían el país como consecuencia del conflicto desatado por Vladimir Putin.

Según ACNUR, 3.389.044 ucranianos abandonaron el país desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero y otros 60.352 se unieron al éxodo, según la actualización de las cifras el sábado. Cerca del 90 por ciento de los que han huido son mujeres y niños. Los hombres ucranianos de entre 18 y 60 años pueden ser llamados a filas y, por ende, no pueden salir del territorio.

Según Unicef, la agencia de la ONU para la infancia, entre los que huyeron al extranjero hay más de 1,5 millones de niños. La organización advierte de riesgos «reales y crecientes» de tráfico y explotación de seres humanos. Además, según datos del miércoles de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 162.000 ciudadanos de terceros países huyeron también de Ucrania hacia los países vecinos.

Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.

The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 20, 2022