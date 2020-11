OMS: Cada 17 segundos una persona muere en Europa por Covid-19

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, reveló este jueves que ha avisado que en la región cada 17 segundos una persona muere por Covid-19

El continente acoge al 28 por ciento de los infectados por Covid-19 y el 26 por ciento de las defunciones en el mundo.

Kluge también detalló que la semana pasada se registraron más de 29.000 fallecimientos en el continente debido a esta enfermedad, lo que produce un aumento en este indicador del 18 por ciento, aunque Europa concentra el 26 por ciento de todas las defunciones ocurridas en el mundo.

Al mismo tiempo el continente acoge al 28 por ciento de los casos de infección por Covid-19 y más del 80 por ciento de sus países tienen una incidencia de más de 100 casos por 100.000 habitantes.

