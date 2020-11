Nuevos máximos por covid-19 en Rusia y Ucrania mientras a OMS defiende las escuelas abiertas

La segunda fase de pruebas clínicas de la vacuna contra la covid-19 desarrollada por la universidad inglesa de Oxford demuestra que es segura

Rusia y Ucrania han alcanzado cifras máximas de contagios por la covid-19, mientras la Organización Mundial de la Salud defendió este jueves la necesidad de mantener abiertas las escuelas durante la pandemia de coronavirus.

“Debemos asegurar la enseñanza para nuestros hijos”, afirmó el director para Europa de la OMS, Hans Kluge, resaltando que los niños y adolescentes no son impulsores principales del contagio y que el cierre de las escuelas no es efectivo. Además, Kluge dijo que los confinamientos son “una pérdida de recursos” y que provocan muchos efectos secundarios, como daños a la salud mental o aumento de la violencia de género, y que si el uso de las mascarillas supera el 90 % entre las personas, no serían necesarios.

Mientras tanto, la segunda fase de pruebas clínicas de la vacuna contra la covid-19 desarrollada por la universidad inglesa de Oxford demuestra que es segura en personas mayores sanas y provoca una respuesta inmune, informa este jueves la revista médica “The Lancet”. En colaboración con la farmacéutica AstraZeneca y otros organismos, los investigadores probaron el preparado en un experimento con 560 adultos sanos, entre ellos 240 de más de 70 años.

Rusia

Rusia ha contabilizado en las últimas 24 horas nuevos máximos de los contagios diarios y muertes por la covid-19 desde el estallido de la pandemia el pasado marzo, según informaron las autoridades locales. El número de los contagiados confirmados en el último día ascendió a 23.610, casi 3.000 más que el día anterior, mientas los decesos se situaron en 463, frente a los 456 registrados la víspera.

En total, desde marzo se han registrado 2.015.608 casos de covid-19 y 34.850 muertes. Rusia es el quinto país con más casos de coronavirus confirmados después de EEUU, la India, Brasil y Francia.

Ucrania

Ucrania registró en las últimas 24 horas el récord de 13.357 casos diarios de covid-19, con lo que la cifra total de los contagios ascendió a 583.510, según el último balance realizado por las autoridades de ese país. El número de decesos por la infección se situó en 257 personas en las últimas 24 horas.

El Gobierno ucraniano decretó previamente cuarentenas de fin de semana, un paso, que según expertos, podría no ser suficiente para frenar la pandemia si los contagios continúan en aumento.

Alemania

Las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron 22.609 nuevos contagios con coronavirus en las últimas 24 horas, casi 750 más que hace una semana y más de 5.000 más que ayer, aunque por debajo del máximo de 23.542 el pasado viernes.

Según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados la pasada medianoche, los positivos contabilizados desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 855.916, con 13.370 muertos, 251 en las últimas 24 horas, después de los 305 de ayer, la cifra más elevada de esta segunda ola. En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 138,9 casos por cada 100.000 habitantes.

El pasado día 2 entró en vigor un nuevo parón de la vida pública -más suave que el decretado en primavera- del que se esperaba fuera un “rompeolas” que aplane la curva de nuevos contagios, con el objetivo de lograr una incidencia acumulada por debajo de 50 por 100.000 habitantes. Las restricciones actuales se traducen en el cierre de la gastronomía, el ocio nocturno, el deporte en sitios cerrados y la vida cultural durante al menos todo noviembre y la apuesta por mantener abiertas las escuelas y guarderías en la medida de lo posible.

Francia

La mitad de los franceses no quiere vacunarse contra la COVID-19, según una encuesta difundida este jueves, que refleja la división política sobre el asunto, entre partidarios de obligar a la población a vacunarse para detener la pandemia y quienes creen que debe ser un acto voluntario.

El sondeo, publicado por el canal BFM TV, indica que solo el 40 % de los franceses quiere vacunarse cuando lleguen las primeras vacunas, mientras que el 46 % no desea hacerlo y un 14 % no ha tomado la decisión.

Francia anunció en la noche del miércoles 427 nuevas muertes por covid-19 en las 24 horas precedentes, hasta un total de 46.698 fallecidos, aunque la cifra de enfermos en cuidados intensivos descendió por segundo día consecutivo. El total de contagios es ya de 2,065 millones.

Irlanda

Los irlandeses esperan que el confinamiento de seis semanas decretado el pasado 21 de octubre dará paso a unas Navidades relativamente “normales”, y aunque parece que se está “aplanando la curva” de contagios de coronavirus, los expertos advierten de que es necesario diseñar estrategias a largo plazo para eliminarlos completamente, explicó a Efe Patricia Kearney, epidemióloga en la Universidad de Cork.

Al comienzo de este último confinamiento, más suave que el de marzo, la incidencia de la covid-19 acumulada durante 14 días se situaba en Irlanda en torno a los 300 casos por cada 100.000 habitantes y se diagnosticaban unos mil nuevos contagios cada día.

Casi un mes después, la incidencia es de 115, un número que en Europa solo mejoran Islandia (72,3) y Finlandia (54,5), mientras que este miércoles se detectaron 379 nuevos casos en las 24 horas anteriores.

Grecia

Grecia, que este sábado cumple dos semanas de confinamiento, todavía no ha conseguido doblegar la curva epidémica y los hospitales se encuentran en estado de alarma, con tan solo un 18 % de camas de uci disponibles.

El miércoles el país registró 3.209 nuevos contagios, lo que eleva la cifra total desde el comienzo de la pandemia a 82.034 casos. Grecia tiene algo menos de once millones de habitantes. Además, hubo que lamentar 60 muertes, lo que deja el total de fallecidos por coronavirus en 1.288.

Uno de los focos de atención se centra en el arzobispo de Atenas y primado de la Iglesia ortodoxa griega, Jerónimo II, de 82 años, que está en la uci de un hospital de Atenas tras dar positivo de SARS-CoV-2.

Dinamarca

Dinamarca implantará a partir del próximo mes un modelo de recomendación de viajes por regiones en países del área Schengen y el Reino Unido, anunció este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores danés. El nuevo sistema, que ya emplean otros países, supondrá que no se desaconsejarán los viajes no imprescindibles a regiones de bajo contagio de coronavirus en países marcados con cuarentena y, al revés, que no se recomendará viajar a regiones de alto contagio en países que sí cumplen las condiciones.

Las autoridades danesas mantendrán para las regiones el mismo baremo que para los países: serán considerados de bajo riesgo las que presenten menos de 30 nuevos casos a la semana por cada 100.000 habitantes y, de alto, las de más de 75 por cada 100.000.

Portugal

Portugal, donde una de las mayores preocupaciones es la presión al alza diaria de sus ingresos, con 3.051 hospitalizados de los que 432 están en cuidados intensivos, se encuentra en estado de emergencia (nivel máximo de alerta) hasta el 23 de noviembre y este viernes se votará en el Parlamento su prórroga de 15 días más.

Un total de 191 municipios, incluidos Lisboa y Oporto, que aglutinan a más del 80 % de la población total del país, están bajo confinamiento parcial y toque de queda por tener una prevalencia superior a 240 positivos por cada cien mil habitantes.

Desde que comenzó la pandemia ya se han contagiado en Portugal 236.015 personas, de las que aún permanecen activas con el virus 78.641, mientras que han fallecido 3.632 personas, 79 el miércoles.

Croacia

El Gobierno de Croacia va a endurecer las medidas para frenar la pandemia mientras que el propio ministro de Sanidad, Vili Beros, ha dado positivo por coronavirus.

El país balcánico de 4,5 millones ha contabilizado en las últimas 24 horas 3.164 nuevos contagios y 49 muertos, mientras que hay 1.944 personas hospitalizados y 204 de ellas requieren de la ayuda de respiradores, según datos oficiales.

Eslovaquia

El jefe del Gobierno de Eslovaquia, Igor Matovic, anunció este jueves que su país organizará una tercera prueba masiva de covid a escala nacional antes de las Navidades, informó la cadena TA3. El país centroeuropeo, de 5,45 millones de habitantes, fue el primero del mundo en convocar a toda su población mayor de 10 años para hacerse análisis rápidos en dos fines de semana consecutivos.

La tasa de contagio fue del 1,06 % de la población, en la primera tanda de test -realizado del 31 de octubre al 1 de noviembre- y del 0,62 % en la segunda -entre el 7 y el 8 de noviembre-, lo que permitió aislar a unas 50.000 personas con SARS-CoV-2. Desde entonces, se ha reducido el número de contagios, calculado como media de casos registrados en los últimos siete días, desde 2.887, máximo alcanzado el 30 de octubre a los 1.326 del miércoles.