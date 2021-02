Nayib Bukele denuncia intención de «golpe parlamentario» en El Salvador

El mandatario de Salvador, Bukele publicó «Es increíble, pero también llamativo, cómo los autoproclamados defensores de la democracia guardan total silencio ante el intento de un golpe de Estado parlamentario»

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, denunció este martes la supuesta intención de un “golpe de Estado parlamentario” después de que un legislador solicitara la activación del mecanismo constitucional para evaluar su capacidad mental de seguir en el cargo, reseñó Deutsche Welle.

“Es increíble, pero también llamativo, cómo los autoproclamados ‘defensores de la democracia’ guardan total silencio ante el intento de un golpe de Estado parlamentario”, publicó Bukele en su cuenta de Twitter. El gobernante destacó que esto se registra “a pocos días de unas elecciones democráticas en las que todas las encuestas dicen que perderán más del 80% de sus escaños”.

