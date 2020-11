Muestran la primera imagen del nuevo misil antirradar сhino

La nueva arma de China también tiene varias características en común con el misil antirradar Rudram-1, que fue ensayado el 9 de noviembre del 2020 por un caza multipropósito Su-30MKI de la Fuerza Aérea de la India

Un vídeo que se publicó recientemente en Facebook parece mostrar por primera vez un nuevo misil antirradar que está desarrollando China. Es posible que el país asiático arme con este proyectil a sus principales aviones de combate capaces de suprimir los sistemas de defensa aérea enemigos.

En la captura de pantalla de aquella grabación difundida en Twitter se pueden ver dos misiles instalados debajo de las alas del caza multipropósito J-11BS. La fuente original de esta imagen es un vídeo que publicó un usuario de Facebook y que muestra un día de entrenamiento de los pilotos de la Fuerza Aérea de China.

If true, then this is another major news. Not only that it shows for the first time a PLAAF J-11BS with low-visibility marking, but even more surprising is the new and so far unknown missile it carries under its wings. 😮

IMO this is most likely the long expected new ARM. 🤔 pic.twitter.com/CZrfNfYbF7

— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) November 8, 2020