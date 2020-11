China: Lograron «hackear» en 10 segundos un iPhone 11 en un concurso de piratería informática

Los equipos que lograron descubrir las vulnerabilidades del sistema operativo recibieron un total de 180.000 dólares como premio

China- En la ciudad china de Chengdu, ha finalizado Tianfu Cup, la competición de «hackers» más grande y prestigiosa del país. Se trata de un análogo del famoso Pwn2Own, un concurso de piratas informáticos que se celebra anualmente en la conferencia de seguridad CanSecWest en Canadá.

Este año, 15 equipos participaron en la competición. Su objetivo principal era explotar vulnerabilidades previamente desconocidas y usarlas para hackear una aplicación o un dispositivo específico. A cada equipo se le dieron tres intentos de 5 minutos cada uno para hacerlo.

Por cada ataque exitoso, los concursantes recibieron recompensas monetarias que variaron según el objetivo que eligieron y el tipo de vulnerabilidad.

Lo más interesante que fue ‘hackeado’ durante la competencia es el sistema operativo iOS 14 en un iPhone 11 Pro. Los miembros de los equipos Ant-Financial Light-Year Security Lab y Government and Corporate Security Vulnerability Research Institute (Qihoo 360) lograron hacerlo en tan solo 10 segundos.

Como resultado, ambos equipos recibieron un total de 180.000 dólares como premio.

TFC 2020 has come to the end, all these excellent offensive researchers and their burning 0days makes #TFC 2020 a success! Thank you all for participating and following!🥳🥳🥳 pic.twitter.com/MwJLc5M0B4

— TianfuCup (@TianfuCup) November 8, 2020