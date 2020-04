Muestran la posible ubicación de Kim Jong-un por Imágenes de satélite

La plataforma registró movimientos de botes usados habitualmente por el líder de la nación, lo que hace suponer a los expertos que tanto él como su equipo podrían encontrarse en la zona balnearia, ubicada al sureste del país

Corea del Norte – En medio de la polémica surgida en los últimas días en torno a la salud del líder norcoreano, Kim Jong-un, cuestión rodeada de un férreo hermetismo en la nación asiática, se añaden nuevos elementos que podrían arrojar luz sobre la ubicación actual del mandatario.

Según destaca el portal NK PRO, vinculado al monitoreo de la situación en Corea del Norte, imágenes por satélite de lujosas embarcaciones localizadas en las costas de la localidad de Wonsan, podrían indicar que Kim Jong-un y su equipo se encuentran en este punto.

El martes, la plataforma registró movimientos de botes usados habitualmente por el líder de la nación, lo que hace suponer a los expertos que tanto él como su equipo podrían encontrarse en la zona balnearia, ubicada al sureste del país.

“There was only one day this month, however, where the 50-meter boat disappeared from its position at Tae island: on April 14, the day North Korea was reported by South Korean authorities to have conducted a cruise missile test. ” https://t.co/r3lrQFXlQb

— Ankit Panda (@nktpnd) April 28, 2020