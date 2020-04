¿Murió Kim Jong-un? ¿son fiables las revelaciones? ¿Qué pasaría en Corea del Norte de ser ciertas?

El líder norcoreano no aparece en público desde hace dos semanas, generando los habituales rumores sobre su estado de salud que se difunden cada vez que una personalidad norcoreana ‘desaparece’. Unas especulaciones que no siempre son ciertas.

En los días recientes varios medios internacionales han han acogido reportes sobre el fallecimiento del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que no ha sido visto en público desde el pasado 11 de abril.

La fuente de estos rumores parece ser la vicedirectora del canal Hong Kong Satellite Television, que en su cuenta en la red social china Weibo afirmó, citando a una “fuente muy sólida”, que Kim Jong-un está muerto.

Por su parte, la revista japonesa Shukan Gendai reportó este viernes que el líder norcoreano se encuentra en “estado vegetativo” después de someterse a una cirugía cardíaca a principios de este mes.

Este sábado, Reuters informó, citando a tres personas familiarizadas con el asunto, que China envió a Corea del Norte una delegación encabezada por un miembro de alto rango del Departamento de Enlace Internacional del Partido Comunista chino para “asesorar sobre” Kim.

El martes, la cadena CNN aseguró, con referencia a datos proporcionados por una fuente “con conocimiento directo” del asunto, que el mandatario se encuentra “en grave peligro” después de haber sido operado.

Entre tanto, un tren que probablemente pertenece a Kim Jong-un ha estado estacionado cerca de la residencia del líder en la ciudad de Wonsan desde al menos el 21 de abril, según imágenes satelitales revisadas por el proyecto de monitoreo de Corea del Norte 38 North. “La presencia del tren no prueba el paradero del líder norcoreano ni indica nada sobre su salud, pero da peso a los informes de que Kim se encuentra en un área de élite en la costa este del país”, señala el portal.

Los medios norcoreanos durante días no habían comentado los rumores sobre la muerte de Kim, hasta que la radio estatal norcoreana ha informado este domingo que el líder de Corea del Norte mandó un mensaje a los trabajadores que construyeron la localidad de Samjiyon, inaugurada el año pasado en el norte del país. De acuerdo con la emisora, Kim les habría expresado su gratitud por crear un “pueblo socialista ideal”. No obstante, el medio estatal no especificó de qué forma se envió el mensaje.

Cabe mencionar que la última vez, cuando los medios norcoreanos informaron sobre la aparición en público de Kim, fue el 12 de abril. Teniendo en cuenta que estos informes se publican generalmente con el retraso de un día, se puede suponer que el último evento público, en el cual participó el líder norcoreano y descrito en las noticias locales, tuvo lugar el 11 de abril.

¿Es posible que Kim esté muerto?

Las más diversas especulaciones sobre la salud de Kim Jong-un aparecieron después de que el líder norcoreano no estuviera presente en la celebración del 108.º aniversario del nacimiento de su difunto abuelo y fundador del país, Kim Il-sung, el pasado 15 de abril.

Las ausencias públicas de Kim Jong-un, sus familiares u otros altos funcionarios norcoreanos suelen generar varios rumores respecto a su estado de salud. Muchas veces tales suposiciones resultan ser infundadas.

Uno de los expertos más destacados sobre Corea del Norte y profesor de la Universidad Kookmin (Seúl, Corea del Sur), Andréi Lankov, señaló este jueves en una entrevista con el canal Deutsche Welle que es poco probable que Kim Jong-un esté muerto, aunque indica que sí es muy posible que el líder tenga problemas de salud.

Si Kim realmente muriera, habría mucha actividad extraña en Piongyang. Veríamos movimiento de tanques y despliegue de unidades militares

“Con una probabilidad no del cien por ciento, pero sí muy alta, se puede decir que Kim Jong-un no ha muerto y no morirá en el futuro previsible. Si Kim realmente muriera, habría mucha actividad extraña en Piongyang. Veríamos movimiento de tanques y despliegue de unidades militares. Pero no vemos nada parecido, todo está tranquilo“, dijo el especialista.

Lankov sugirió que hay al menos dos versiones que explicarían qué está pasando actualmente en Corea del Norte. La primera es que Kim Jong-un “está realmente enfermo” y que tal vez su condición sea “bastante grave”.

Con el profesor está de acuerdo el analista del Instituto Sejong de Corea del Sur, Cheong Seong-chang. “Es posible que haya un problema con su salud o seguridad, incluso temporal, aunque es difícil evaluar cuál podría ser la situación“, destacó a Reuters el experto.

La segunda versión de Lankov, que a él mismo le parece menos probable, es que el líder norcoreano “deseaba ver qué pasaría si aparecieran rumores” sobre su muerte y “cómo reaccionarían las personas” al respecto.

Previamente este martes, Yonhap hizo referencia a una fuente gubernamental para comunicar que Corea del Sur no ha visto señales inusuales respecto a la salud de Kim Jong-un. China también pone en duda cualquier anomalía, y una de las personas dedicadas a los asuntos relacionados con Corea del Norte declaró a Reuters que no cree que el líder esté gravemente enfermo.

¿Quién sería el sucesor de Kim?

Mientras sigue sin estar claro cuál es la condición de salud de Kim Jong-un, numerosos medios internacionales han empezado a especular que, si los reportes resultaran ser ciertos, el líder norcoreano podría ser reemplazado por su hermana Kim Yo-jong.

La familia Kim ha gobernado este país asiático las últimas siete décadas, y el propio Kim Jong-un reemplazó a su padre, Kim Jong-il, después de su muerte en 2011. El poder tradicionalmente ha pasado a herederos varones, pero el actual líder no tendría hijos varones adultos.

Kim Yo-jong es miembro de alto rango del gobernante Partido del Trabajo de Corea y se considera una de las mujeres más poderosas de Corea del Norte, por lo que es probable que, de ser necesaria una sucesión en el poder, esta recayera en ella.

Por su parte, Lankov sugiere que, aparte de Kim Yo-jong, el presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, Choe Ryong-hae, también es un posible candidato para reemplazar a Kim Jong-un.

Al mismo tiempo, el experto subrayó que en Corea del Norte no hay un sistema establecido para la transferencia del poder.

Entonces, si Kim Jong-un muere repentinamente, lo más probable es que tenga lugar la famosa pelea de bulldogs bajo la alfombra

“Formalmente, cualquier representante de la familia Kim se convierte en el jefe de Estado no porque sea hijo del Kim anterior, sino porque está dotado de increíbles cualidades de líder, estratega, pensador y, en general, es un genio en todas las ciencias”, explicó Lankov.

“Entonces, si [Kim Jong-un] muere repentinamente, lo más probable es que tenga lugar una lucha: la famosa pelea de bulldogs bajo la alfombra, una pelea cuyos participantes, por cierto, serán difíciles de calcular y determinar desde el extranjero”, continuó el especialista, haciendo referencia a una cita de Winston Churchill.

“Algunos de los pesos pesados más serios chocarán, y uno de ellos intentará tomar el poder. Esto se hará en parte por ambición y en parte porque, si su oponente llega al poder, lo más probable es que simplemente elimine físicamente a sus oponentes. Por lo tanto, lucharán muy ferozmente, como los depredadores. Será una pelea corta. La alfombra temblará, volarán huesos y pedazos de cuerpos de bulldog. Y luego todo volverá a la normalidad”, concluyó Lankov.