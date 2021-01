López Obrador pide a la DEA una investigación interna para aclarar el expediente contra Cienfuegos

López Obrador reconoció que la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) de no emprender acción penal contra el general Cienfuegos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sugirió este viernes que la Administración de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) realice una investigación interna para saber quién “fabricó” el expediente contra el exsecretario de la Defensa mexicano, el general retirado Salvador Cienfuegos, quien fue detenido y acusado de narcotráfico en EE. UU.

“Yo no voy a ir a ningún organismo internacional, pero sí, con todo respeto, creo que esa agencia debería de hacer una investigación en su interior, y aclarar qué fue lo que pasó, quién fabricó este expediente, quién dio la orden de aplicarlo”, dijo el mandatario mexicano en su conferencia matutina.

“Esto demuestra ineficiencia, motivos políticos, venganza o mala fe. La DEA tiene que explicar quién hizo el expediente, quién lo fabricó, por qué detienen al general 10 días antes de la elección, si la investigación la inician en 2013. Por el bien de la DEA. En vez de estar molestos, deberían estar haciendo una autocrítica para reformarse, porque lo que está de por medio es la credibilidad”, agregó el presidente.

López Obrador reconoció que la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) de no emprender acción penal contra el general Cienfuegos, basándose en los elementos de prueba recabados por la DEA y presentados ante el Departamento de Justicia de EE.UU., generó dudas entre los mexicanos, pues durante años se construyó la idea de que las instituciones estadounidenses eran la “encarnación” de la justicia.

“Se consideraba infalible a la DEA. Incluso había mucha información filtrada por ellos mismos a periodistas de México. Por eso, cuando la Fiscalía General de la República decide el no ejercicio de la acción penal, hasta simpatizantes de nosotros dudaron”, dijo el presidente.

“Durante años se afianzó el criterio de que los de afuera eran la encarnación de la justicia, y los de adentro la encarnación de la corrupción y la impunidad. Nada más que se les olvidó que hubo un cambio y todavía están bajo los efectos de lo que era el régimen autoritario, corrupto”, agregó López Obrador.

En este sentido, el mandatario mexicano cuestionó la manera en que el exigente de la DEA Mike Vigil apareció en medios de comunicación asegurando que las autoridades de EE.UU. no deberían enviar a presuntos criminales a México por el riesgo de que fueran liberados en el país latinoamericano, debido a la corrupción que impera en las instituciones mexicanas.

Sin embargo, señaló que la agencia antidrogas estadounidense no esperaba que su Ejecutivo fuera a publicar el expediente íntegro contra Cienfuegos, que en su opinión estaba plagado de inconsistencias e información no verificada.

“Seguramente el señor no conocía el expediente, no esperaban que íbamos a dar a conocer el expediente, no contaban con eso. Ahora yo quiero conocer la opinión del señor Vigil. Si ya leyó el expediente que me diga si actuó bien la DEA”, reviró López Obrador.

Secuelas de una polémica detención

En octubre de 2020, el exsecretario de la Defensa de México fue detenido en un aeropuerto de Los Ángeles, California, para luego ser trasladado ante una Corte Federal con sede en Nueva York, donde se le imputaron delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

Este asunto provocó la molestia del Gobierno de México, que en noviembre pasado presionó para que el Departamento de Justicia de EE.UU. retirara los cargos contra Cienfuegos y repatriara al general, algo que finalmente sucedió. El militar fue puesto en libertad mientras la Fiscalía mexicana indagaba las pruebas presentadas por las autoridades estadounidenses.

Finalmente, la justicia del país latinoamericano exoneró al exsecretario de la Defensa al determinar que “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas”, dejando en evidencia el trabajo de la DEA.