Las duras declaraciones de Mike Pompeo contra el presidente de Venezuela en Brasil

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, y el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, coincidieron en que Venezuela verá “la caída del gobierno de Nicolás Maduro”, aunque no se arriesgaron a predecir cuándo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, calificó al presidente venezolano Nicolás Maduro de traficante de drogas y, sin dar más detalles, dijo que Washington “lo va a sacar” del cargo que ocupa.

El representante de Donald Trump para la política exterior visitó este viernes la ciudad de Boa Vista, capital del Estado de Roraima, en la frontera brasileña con Venezuela.

Esta semana, un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó al Gobierno de Maduro de crímenes de lesa humanidad desde 2014. Entre ellos, está el uso sistemático de torturas y asesinatos. El viaje de Pompeo tiene como telón de fondo, además, la campaña por la reelección de Donald Trump y las constantes críticas al régimen de Maduro en Venezuela.

The U.S.-Brazil partnership remains strong as we cooperate to combat COVID-19, advance economic growth in the hemisphere, and support the Venezuelan people. Great to meet with Foreign Minister @ernestofaraujo of Brazil yesterday to discuss these important issues. pic.twitter.com/JEbitF5DT9

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 19, 2020