La UE pide una solución sin injerencias para el conflicto en Bielorrusia

Bielorrusia – Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) decidieron este miércoles no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Bielorrusia del 9 de agosto, en los que se proclamó vencedor el actual mandatario, Alexandr Lukashenko, e instaron a una solución sin injerencias.

“Las elecciones no fueron justas ni libres y no cumplieron los estándares internacionales. No reconocemos los resultados presentados por las autoridades bielorrusas”, declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una rueda de prensa al término de una cumbre por videoconferencia de líderes comunitarios.

Michel convocó de manera extraordinaria a los líderes para abordar la situación “cada vez más preocupante” de Bielorrusia, donde miles de personas llevan saliendo a las calles desde hace más de una semana para protestar contra el recuento electoral de las autoridades, que dio vencedor a Lukashenko con el 80,1 % de los votos y que fue tildado de fraudulento por la oposición.

Horas antes de la cumbre de líderes, la candidata opositora bielorrusa Svetlana Tijanóvskaya había instado en un vídeo en inglés al Consejo Europeo a no reconocer los resultados de los comicios.

Michel dijo que el mensaje de los líderes europeos es “claro”: “La UE mantiene su solidaridad con el pueblo de Bielorrusia y no aceptamos la impunidad”.

La UE pide evitar injerencias

El presidente del Consejo Europeo fue tajante en cuanto a que las protestas de los bielorrusos no tratan “sobre geopolítica”, sino que, “en primer lugar, es una crisis nacional” sobre “el derecho a elegir libremente a los líderes”.

Preguntado por el papel que esperan de Rusia, aliado de Lukashenko, Michel recordó que habló el martes con su presidente, Vladímir Putin, y recalcó que “el futuro de Bielorrusia tiene que ser decidido por los bielorrusos”, no en Bruselas ni en Moscú.

“Es importante que en ambos lados, Moscú y Bruselas, apoyemos todos los esfuerzos por lograr una solución pacífica”, comentó.

La canciller alemana, Angela Merkel, no consideró en una rueda de prensa desde Berlín que en este momento haya una posibilidad de mediación porque, señaló, “Lukashenko se niega a ponerse al teléfono y no es posible mediar si no se habla con todos los implicados”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la UE está dispuesta a acompañar la transición en Bielorrusia respaldando un diálogo entre autoridades y oposición, y en ese contexto dijo que apoyan el papel de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

En su opinión, el cambio en Bielorrusia “debe crecer desde dentro” del país, cuyos ciudadanos han pedido la liberación de todas las personas detenidas ilegalmente y el enjuiciamiento de los responsables de la brutalidad policial.

“Quieren democracia y nuevas elecciones presidenciales”, concluyó.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, indicó durante la cumbre que el mejor escenario sería “el inicio de un diálogo nacional inclusivo” en Bielorrusia y subrayó que España considera importante que las relaciones entre la UE y ese país se mantengan en el marco de la Asociación Oriental, un foro que reúne a la UE con varias repúblicas que pertenecieron a la antigua Unión Soviética.

En las conclusiones adoptadas por los líderes, éstos reconocen que los progresos hechos en las relaciones con Bielorrusia en los últimos años “están en riesgo”, y advierten de que todo deterioro de la situación “tendrá un impacto en nuestra relación y consecuencias negativas”.

Preparación de sanciones

Michel consideró igualmente que la violencia contra los manifestantes que han salido a las calles para protestar por los resultados electorales les resultó “impactante e inaceptable”, condenó “la brutalidad” ejercida contra los ciudadanos y pidió una “investigación completa” sobre lo sucedido.

“Se debe evitar cualquier violencia”, insistió, y declaró que los medios de comunicación y una sociedad civil fuertes son “elementos clave que deben ser protegidos de arrestos arbitrarios”.

El presidente del Consejo Europeo se refirió igualmente a que la UE “impondrá sanciones a un número sustancial” de personas consideradas responsables del fraude electoral y de la violencia, unas medidas restrictivas que preparan los servicios del Consejo de la UE.

“Se trata de sanciones selectivas, no contra el pueblo bielorruso”, aclaró, y respondió a una pregunta de la prensa que “la cuestión de (sanciones a) Lukashenko se deliberará en el marco de este proceso” en el Consejo.

Von der Leyen también detalló la ayuda que la UE va a prestar a Bielorrusia tras la crisis, en concreto dos millones de euros para “asistir a las víctimas de la represión y la violencia estatal” y un millón para respaldar a la sociedad civil y los medios independientes.

En paralelo, la UE destinará 50 millones de euros de apoyo de emergencia por la pandemia del coronavirus para apoyar al sector sanitario, los servicios sociales y las empresas bielorrusas.