La policía de EE.UU. abatió a un afroamericano en Filadelfia y desata una nueva ola de protestas

Desde hace varios meses, la policia de EE.UU. ha registrado múltiples desmanes generados en las protestas provocadas por la muerte de George Floyd y otros afroamericanos en manos de las autoridades.

La Policía de EE.UU. ha abatido este lunes a un afroamericano en Filadelfia, desatando una nueva jornada de protestas que derivaron en disturbios y saqueos en la ciudad. Poco después, cientos de manifestantes, incluyendo activistas del movimiento Black Lives Matter, salieron a las calles.

Un oficial de policía yace en el suelo antes de ser trasladado en una ambulancia en en Filadelfia, EE.UU. Al parecer, un oficial disparó contra Walter Wallace Jr., de 27 años, argumentando que estaba armado con un cuchillo. En redes sociales ha circulado un fuerte video que muestra el altercado con la Policía, en donde el joven camina rápidamente hacia dos oficiales mientras una mujer, identificada en los medios como su madre, intenta detenerlo.

A continuación los agentes gritan: “¡Baja el cuchillo!” y, posteriormente, le disparan varias veces. Inmediatamente, Wallace cae al suelo y permanece inmóvil. La mujer se acerca al cuerpo y lanza algo a los oficiales para mantenerlos lejos.

Poco después, otro video muestra el barrio donde sucedió el incidente. La escena se encuentra cercada por la Policía y rodeada de varios vecinos que expresan su descontento por la actuación de las autoridades.



Horas más tarde, varios activistas salieron a las calles para protestar de forma pacífica, pero rápidamente la manifestación se convirtió en un caos.

Las imágenes de los enfrentamientos y los disturbios también fueron publicadas en Internet. Allí se ve cómo quemaron patrulleros policiales y destruyeron innumerables propiedades

Looters are systematically hitting up stores and vehicles as the city of Philadelphia burns. What started as peaceful protests for the fatal shooting of Walter Wallace Jr has turned into sheer chaos #Philly #phillyprotests #BLMprotest #WalterWallaceJr #BLM pic.twitter.com/46XNkrkDYp