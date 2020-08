La OMS cree que tal vez nunca habrá una “bala de plata” contra el Covid-19

El organismo informó que los países con altas tasas de transmisión, como Brasil e India, necesitan prepararse para una gran batalla que “requiere un compromiso sostenido”

EE.UU. – La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido este lunes que si bien hay esperanzas sobre una vacuna contra el Covid-19, tal vez nunca habrá una “bala de plata” que permita terminar definitivamente con la pandemia que ha infectado a millones de personas en todo el mundo.

“Varias vacunas se encuentran ahora en ensayos clínicos de fase tres y todos esperamos tener una cantidad de vacunas efectivas que puedan ayudar a prevenir la infección de personas. Sin embargo, no hay una bala de plata en este momento, y puede que nunca la haya”, señaló el director general del organismo Tedros Adhanom Ghebreyesus a través de una rueda de prensa virtual.

Por su parte, el jefe de emergencias de la OMS, Mike Ryan, informó que los países con altas tasas de transmisión, como Brasil e India, necesitan prepararse para una gran batalla que “requiere un compromiso sostenido”.

Asimismo, Tedros hizo un llamado a la comunidad mundial para no escatimar esfuerzos en la lucha contra el nuevo coronavirus. “El mensaje a la gente y a los gobiernos es claro: hagan todo”, precisó el directivo.

Entre otros temas, los representantes de la OMS comentaron que se planea el envío de un equipo más grande —liderado por especialistas del organismo, expertos internacionales y chinos— para estudiar los orígenes del virus en la ciudad de Wuhan. Sin embargo, aclararon que todavía no hay más detalles sobre esta misión.

Finalmente, Tedros se refirió a la búsqueda de la vacuna contra el covid-19 como histórica, ya que se está desarrollando a una velocidad sin precedentes. “Existe la preocupación de que no tengamos una vacuna que funcione, o que su protección sea por unos pocos meses, no más. Pero hasta que terminemos los ensayos clínicos, no lo sabremos”, concluyó el funcionario.

Foto: Agencia