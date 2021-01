Juicio político contra Donald Trump inicia este 8 de febrero

El líder demócrata en el Senado de EE.UU. rechazó las críticas de republicanos que piden anular el proceso contra Trump

El juicio político contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzará la semana del 8 de febrero, adelantó el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, “me informó que los cargos van a ser enviados al Senado el lunes”, dijo en un debate en el hemiciclo Schumer, que desestimó críticas de republicanos que afirman que Trump no puede ser sometido a un juicio político ya que no está en el poder.

Los argumentos de apertura del juicio político contra Donald Trump serán por el cargo de incitación a la insurrección, derivado del motín en el Capitolio.

