Janet Yellen dice que el nivel de inflación en EE. UU. Es inaceptable

Estados Unidos.- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró este martes que el nivel de inflación en EE. UU que se vive en el país es «inaceptable» y propuso para combatirla medidas sobre el mercado de la energía y los medicamentos que complementen las acciones de la Reserva Federal (Fed).

Yellen participó en una audiencia del comité financiero del Senado que en principio tenía que versar sobre cuestiones presupuestarias, pero en la que la mayoría de senadores -especialmente los del Partido Republicano- sacaron a relucir una y otra vez la elevada inflación.

«Nos enfrentamos a retos macroeconómicos, incluyendo niveles de inflación en EE. UU inaceptables y las dificultades derivadas de los problemas en la cadena de suministro a causa de la pandemia», dijo la secretaria del Tesoro ante los senadores.

Yellen también vinculó los altos precios que están pagando los estadounidenses -especialmente en productos de consumo tan habituales como la gasolina y los alimentos- a la invasión rusa a Ucrania, una estrategia que la Casa Blanca lleva meses tratando de anclar en la opinión pública.

Con este fin, desde el Gobierno estadounidense se refieren regularmente a la inflación como «la subida de precios de (el presidente de Rusia, Vladímir) Putin», aunque los precios ya subían desde varios meses antes de que estallara la guerra en Ucrania.

Como medidas desde el Ejecutivo para aliviar las presiones inflacionarias, Yellen propuso redoblar la apuesta por las energías limpias y reformas el mercado de los medicamentos, iniciativas que difícilmente lograrán el respaldo republicano en el Congreso.

We now are entering a period of transition from one of historic recovery to one that can be marked by stable and steady growth. Making this shift is a central piece of the President’s plan to get inflation under control without sacrificing the economic gains we’ve made. pic.twitter.com/YbF8cut1r1

— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) June 7, 2022