Irán asegura que enriquecer uranio es su respuesta defensiva

Los gobiernos de Francia, Rusia y Alemania mostraron su preocupación ante el anuncio iraní de enriquecimiento de uranio

El presidente de Irán, Hasán Rohani, ratificó este miércoles que la decisión de su país de enriquecer uranio al 60 por ciento es una respuesta al “terrorismo nuclear” contra la planta de Natanz, que Teherán se lo atribuyó a los servicios secretos de Israel.

Lea también: Irán y China firman estratégico acuerdo de cooperación

El mandatario calificó como “terrorismo nuclear” el sabotaje en la planta nuclear de Natanz, ubicada en el centro del país, que según las pruebas iniciales “es el crimen de los sionistas”, según la declaración de las autoridades iraníes.

“Si los sionistas conspiran contra nuestra nación, responderemos. Este (enriquecimiento de uranio al 60%) es el primer paso … Querían dejar nuestras manos vacías durante las conversaciones (de Viena), pero nuestras manos están llenas”, añadió.

Therefore, we have made it clear. As soon as the United States implements them and we see that it is right and operational, we will immediately return to all our commitments. — IranGov.ir (@Iran_GOV) April 14, 2021

Por su parte, los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido expusieron su “gran preocupación” tras el anuncio hecho por Irán de que comenzará a enriquecer uranio al 60 por ciento y advirtió que “no hay ninguna necesidad creíble” para alcanzar este nivel de pureza con fines industriales.

“Es un acontecimiento importante dado que la producción de uranio altamente enriquecido constituye un paso importante en la fabricación de un arma nuclear”, expresaron en un comunicado conjunto los ministerios de Exteriores de las tres potencias europeas que firmaron el acuerdo nuclear en 2015.

Rohani remarcó que el ataque de Natanz fue un complot para debilitar la posición de Irán durante las negociaciones en curso en Viena (Austria) en cuanto al acuerdo nuclear, conocido como Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés), del cual Estados Unido lo abandonó.

@HassanRouhani addressing the cabinet ministers meeting on Wednesday: #Iran's 60% enrichment was a response to malice. You cannot commit a crime. If you do, we will cut your hands. By replacing IR6 centrifuges with IR1 and 60% enrichment, we cut your both hands. pic.twitter.com/lehr4atmRB — IranGov.ir (@Iran_GOV) April 14, 2021

El gobernante declaró también que todas las actividades nucleares de Irán son “pacíficas” y legales y están bajo supervisión de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) y si quieren hostigar al país, ellos responderán en el marco de la ley.

Igualmente, ha enfatizado que cuando EE.UU. retorne al acuerdo y levante todas las sanciones, Teherán dará sus pasos en la reducción de sus compromisos nucleares, al tiempo que en lo práctico observe que realmente lo hicieron.

The framework of negotiations was clearly and explicitly defined by the Supreme Leader, and we will continue our activities within the same framework. — IranGov.ir (@Iran_GOV) April 14, 2021

Por su parte, los gobernantes de las tres potencias, solicitaron a las partes a evitar medidas que eleven las tensiones y apelaron a Teherán par que no dé pasos que “compliquen aún más el proceso diplomático” que se está desarrollando en Viena por estos días, donde se citaron diversos sectores para valorar la posibilidad de que sobreviva el acuerdo.

El pasado domingo la nación persa reveló información sobre un sabotaje que con características de “terrorismo nuclear” en la red de distribución eléctrica de la planta nuclear de Natanz.

Tras el incidente, Irán empezó a enriquecer uranio al 60%, lejos del 20% al que había llegado hasta ahora.

El acuerdo estipulaba que el Estado persa solo podía enriquecer uranio hasta un máximo de 3,6%. Irán respetó esa cifra, pero empezó a incrementarla después de que presidente estadounidense, Donald Trump, decidiese retirarse unilateralmente del acuerdo en 2018.