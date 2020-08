Instalaron una guillotina frente a la casa del fundador de Amazon (+video)

Una protesta ante la vivienda de Jeff Bezos reunió a alrededor de 100 personas que exigían que Amazon eleve el salario mínimo a 30 dólares la hora

En la ciudad de Washington, un grupo de manifestantes colocó este jueves una guillotina frente a la casa de Jeff Bezos, el fundador de la compañía de ventas por Internet Amazon, un día después de que su fortuna superara los 200.000 millones de dólares.

Lea también: ¡Arden las redes! La «mirada de la muerte» de Melania Trump a Ivanka (+video)

Según informa Washington Examiner, en la protesta participaron alrededor de 100 personas que exigían duplicar el salario mínimo para los trabajadores de la empresa, que ahora es de 15 dólares la hora.

“Deme una buena razón por la que no merezcamos un salario mínimo de 30 dólares cuando este hombre gana 4.000 dólares por segundo”, cita el periódico a Chris Smalls, exempleado de Amazon y líder de la protesta. Smalls contó que fue despedido poco después de que a finales de marzo protestara contra las condiciones de trabajo en la compañía durante la pandemia del covid-19. En particular, indicó que trabajaba largas horas sin una remuneración adecuada y que colegas suyos trabajaron a pesar de estar infectados.

They’re asking for a $30 minimum wage. “Why not?” The lead protester says. pic.twitter.com/KlfXaUvq2X — Nic Rowan (@NicXTempore) August 27, 2020

“Esto no es más que el comienzo. Iremos a todos y cada uno de los domicilios que tienes en el país”, prometió Smalls dirigiéndose a la casa del multimillonario.

“¡Si no lo conseguimos, lo cerramos!”, corearon los manifestantes, probablemente refiriéndose a la posibilidad de suspender el funcionamiento de Amazon.

Esta no es la primera vez que Bezos es criticado por las duras condiciones laborales en su compañía, que este año ha crecido enormemente a raíz del aumento de las compras en línea durante la pandemia. En 2018 el senador estadounidense Bernie Sanders denunció que el empresario “gana más dinero en diez segundos que un empleado medio de Amazon en un año”. Ese mismo año salió a la luz un reportaje en el que se afirmaba que los trabajadores de un almacén de la compañía en el Reino Unido tenían que orinar en botellas debido al miedo a ser despedidos si interrumpían su jornada laboral.

El pasado junio, un grupo de activistas ya instaló una guillotina frente a la vivienda de Bezos. El colectivo, llamado Abolir el Presente/Reconstruir Nuestro Futuro (‘Abolish The Present/Reconstruct Our Future’), acompañó el instrumento con una pancarta con el mensaje: “Apoyo para nuestras comunidades pobres y no para nuestra gente rica”. Entonces, la acción provocó una fuerte reacción en las redes sociales.