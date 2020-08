¡Arden las redes! La «mirada de la muerte» de Melania Trump a Ivanka (+video)

Una ola de comentarios inundó las redes sociales, tras un momento entre Melania e Ivanka Trump durante la Convención Nacional Republicana, en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció oficialmente su candidatura para las presidenciales, que se celebrarán en noviembre de este año.

El mandatario y la primera dama fueron presentados por Ivanka Trump, que ocupa el puesto de asesora superior de la Casa Blanca. Momentos después de que la hija del inquilino de la Casa Blanca terminara su intervención, pasó de largo ante la pareja y Melania le sonrió. Sin embargo, segundos después la sonrisa despareció de su cara y se pudo observar una mirada que a varios internautas pareció poco amigable.

This had me howling. Watch Melania praise Ivanka for her speech – and then Ivanka walks off… pic.twitter.com/kJwdYYNUC2

Tras el episodio, los internautas inmediatamente acudieron a las redes sociales para comentarlo. “Cuando odias a alguien tanto como Melania odia a Ivanka, es difícil ocultarlo. Ella hizo lo que pudo”, afirmó un usuario.

When you hate someone as much as Melania hates Ivanka, it’s hard to hide it. She did her best. #republicannationalconvention pic.twitter.com/BnzZMG8ltJ

— Luke Adams 🎤 (@luketadams) August 28, 2020