¡Increíble! Centro Nacional de Huracanes se quedó sin letras del alfabeto y ahora usarán el griego

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) se quedó en tiempo récord sin nombres para lo que resta de la temporada de huracanes 2020

De ahora en adelante, el CNH usará alpha, beta, gamma y, así sucesivamente, para bautizar las siguientes tormentas tropicales que se formen en el Atlántico. Algo que no ocurría desde 2005 luego de que el CNH utilizó el último nombre de su lista de ese año: Wilma, el 8 de octubre, recordó el meteorólogo Phil Klotzbach de la Universidad Estatal de Colorado en Twitter.

#Wilfred has formed in the eastern tropical Atlantic – the 21st named storm of the 2020 Atlantic #hurricane season to date and earliest 21st Atlantic named storm on record. Prior record for earliest 21st named storm was October 8, 2005. pic.twitter.com/t8kGhASX13

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) September 18, 2020