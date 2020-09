El paso del huracán Sally dejó incalculables pérdidas en las costas de Estados Unidos como varias personas heridas y un muerto

Parte de un puente se derrumbó en Pensacola, Florida, cuando 30 pulgadas de lluvia y una marejada ciclónica convirtieron el miércoles las calles en ríos, después de que el huracán Sally azotara la costa del Golfo.

Aunque degradado a tormenta tropical desde el miércoles por la tarde, los fuertes vientos de Sally azotaron Alabama y Florida, cuando el centro se movió sobre el Panhandle.

Y aún siguen causando torrenciales lluvias en ambos estados.

En Pensacola, Florida, una sección del Pensacola Bay Bridge se derrumbó y el centro de la ciudad quedó en gran parte bajo el agua.

El huracán mató al menos a una persona en Orange Beach, Alabama, ubicada en la costa este del golfo del estado entre Mobile y Pensacola. El alcalde Tony Kennon dijo a The Associated Press que faltaba otra persona, pero que no pudo revelar detalles adicionales.

Of course, we can't catch a break. #Sally is bringing heavy rain to the Carolinas today. But another area to watch has fired up in the SW Gulf of Mexico. Very good chance it will develop. Where it will go is very uncertain right now. We'll be tracking it on the @weatherchannel. pic.twitter.com/tsXMlm10fZ

— Alex Wallace (@TWCAlexWallace) September 17, 2020