Huracán Fiona dejo un muerto y más de 12.000 desplazados en República Dominicana

Las consecuencias del huracán Fiona, de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson sobre un máximo de 5, llevaron a que el Ejecutivo declarara zona de emergencia las provincias más afectadas por las lluvias y vientos asociados al huracán Fiona: La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata, todas en el este, y María Trinidad Sánchez, Duarte y Samaná, en el noreste.

El presidente dominicano, Luis Abinader, anunció este lunes (20.09.2022) en una conferencia de prensa que se trasladará a una de las zonas más dañadas, La Altagracia, donde se instalará uno de los dos centros de operaciones anunciados este lunes para atender las necesidades causadas por Fiona, el primer huracán que toca este país caribeño en los últimos dieciocho años.

Lea También: El huracán Fiona causó fuertes lluvias y vientos en República Dominicana

Los efectos del ciclón y la manera de abordarlos han influido para que Abinader aún no haya decidido si viajará el martes a la Asamblea General de las Naciones Unidas, como se anunció el domingo. «La prioridad son ahora los temas aquí, en República Dominicana», dijo el gobernante para adelantar que, de producirse el viaje a Nueva York, será por «un tiempo muy reducido».

En el municipio de Nagua (noreste del país), los vientos de Fiona, que embistió de lleno la víspera a Puerto Rico, causaron la muerte de un hombre de 72 años que intentaba podar un árbol en el patio de su casa cuando este le cayó encima, según informó a l agencia de noticias Efe el director de la Defensa Civil en esa ciudad, Franklyn Taveras.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) precisó este lunes que 12.485 personas han sido desplazadas, mientras se cuentan 2.497 viviendas afectadas. El organismo reportó que 709.272 clientes están a oscuras, en tanto que a 1.151.384 personas les ha sido cortado el suministro de agua potable.

«Las lluvias mantienen incomunicadas a dos poblados del interior del país y también hemos recibido el reporte de que 73 acueductos están fuera de servicio«, dijo en rueda de prensa el director del COE, Juan Manuel Méndez.

Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones comunicó el colapso de un puente en el norte cerca de la autopista Duarte, la de mayor tráfico del país.

Tras entrar en República Dominicana con vientos de 150 kilómetros por hora y ráfagas superiores, Fiona causó la caída de árboles y postes del tendido eléctrico en provincias del este y del noreste del país.

Here's the latest #Fiona footage from #TurksandCaicosIslands . The intensity of the wind has increased and we are seeing some damage. #hurricane #HurricaneFiona #hurricanFiona @weatherchannel @JimCantore @CNNweather pic.twitter.com/3yVgkrGCRn

— Carla Nelms Neidigh (@Scarwartz) September 20, 2022