Henrique Capriles y Stalin González se reunieron con funcionarios de Turquía por las elecciones del 6-D

Henrique Capriles y Stalin González hablaron con funcionarios turcos para que se garantice la presencia de observadores internacionales en la votación, a lo que Maduro accedió, dijo Cavusoglu

Dos líderes de la oposición venezolana de alto perfil están en conversaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro para participar en las próximas elecciones de la Asamblea Nacional, dijo el martes el canciller turco, Mevlut Cavusoglu.

Lea también: María Corina le responde a Abrams: lamento las declaraciones porque socavan la propia política del presidente Trump

Henrique Capriles y Stalin González hablaron con funcionarios turcos para que se garantice la presencia de observadores internacionales en la votación, a lo que Maduro accedió, dijo Cavusoglu en una conferencia de prensa.

Turkey officials have held discussions with Henrique Capriles and Stalin González about joining the vote: Cavusoglu

— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) September 1, 2020