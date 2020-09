María Corina le responde a Abrams: lamento las declaraciones porque socavan la propia política del presidente Trump

El toma y dame entre María Corina Machado y Elliot Abrams se centra en sus visiones distintas acerca de cómo se debe salir de Maduro

La dirigente opositora, María Corina Machado respondió al encargado para asuntos de Venezuela de EE.UU, Elliott Abrams. El funcionario aseguró que ella tiene «un plan B surrealista» para salir de Nicolás Maduro.

“Habrá que convencerlos, ese es nuestro deber. Aquí hay una amenaza real al hemisferio y eso lo ha dicho el Cono Sur y el vicepresidente Mike Pompeo. La fantasía es creer que el régimen va a salir por otro mecanismo que no sea por la fuerza”. Así lo expresó la líder Vente Venezuela en entrevista con CNN.

Lea también: Fuertes declaraciones de Elliott Abrams sobre María Corina Machado: «Vive en un realismo mágico»

Dijo que la posición de Abrams es «lamentable» y contraria a la asumida por el gobierno del presidente Donald Trump de usar la “fuerza” para sacar a Maduro.

Asímismo considera que se debe coordinar a los venezolanos y a la comunidad internacional para lograr un cambio político. “Necesitamos articular a las fuerzas de adentro y de afuera. No hay otra manera ellos no van a salir de otra forma”, insistió.

#Video @MariaCorinaYA: La fantasía es creer que este régimen va a salir por cualquier otra mecanismo que no sea LA construcción de una amenaza real.@CNNEE #31Ago pic.twitter.com/ZwKPngNYFy — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) September 1, 2020

Machado desestima la convivencia con el Gobierno

Resaltó que no es posible la convivencia con el Gobierno. A su juicio, en este caso no hay medias tintas. “Aquí cohabitas con la tiranía o la enfrentas. Pero no puedes estar en el medio, hay que hablar con claridad porque los venezolanos ya decidimos. Estamos dispuestos a hacer nuestra parte, pero necesitamos un liderazgo que al final no nos van a entregar”, aseveró.

Por otra parte, criticó la existencia de «infiltrados» dentro de la oposición que quieren evitar la participación internacional para el cambio político. “Hay actores que son infiltrados que rodean al interinato y dicen que no quieren acción por parte de la comunidad internacional. Hay mucho dinero en juego. Le dije a Guaidó que tiene que cortar con esos tentáculos”.