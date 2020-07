Gobierno salvadoreño aplaza fase de reactivación económica ante aumento de Covid-19

La segunda fase de reactivación que estaba prevista para mañana martes 21 de julio

El Salvador – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que ante el aumento de casos de contagios por COVID-19, se decidió aplazar la segunda fase de la reactivación económica en el país.

La segunda fase de reactivación que estaba prevista para mañana martes 21 de julio, quedó postergada, debido a que los contagios por coronavirus se han disparado. “Lo que necesita nuestro país es una cuarentena estricta”, señaló Bukele.

A través de su cuenta oficial en la red de Twitter manifestó: “Después de escuchar las opiniones de expertos y sobre todo, del Ministerio de Salud, ente rector de la salud, y a pesar de que lo que necesita nuestro país es una CUARENTENA ESTRICTA y no solo medidas complementarias, he decidido suspender la Fase 2 de la reapertura económica”.

Para Bukeke, “un Gobierno no puede enfrentar una pandemia, cuando los otros poderes le han quitado sus facultades y ni siquiera quieren reconocer que existe una emergencia. El Salvador es el único país del mundo, que “eliminó” la pandemia por decreto legislativo”, expresó.

El mandatario centroamericano detalló que se han realizado 211.896 pruebas de COVID-19. Explicó que todas las pruebas de diagnósticos (PCR) efectuadas tienen un 99.99% de confiabilidad.

Reiteró que sin una cuarentena estricta, “las suspensiones de reaperturas económicas son como ponerle una curita, a la fuga de una presa hidroeléctrica. Sin embargo, hoy por hoy, era la mejor decisión”.

Para esta semana estaba prevista la puesta en marcha de la segunda fase de la reactivación económica, en la cual se iba a reanudar el servicio del transporte público, restaurantes y de algunas industrias ante la negativa del Congreso de aprobar un nuevo estado de excepción por 15 días.

No puede decretar cuarentena

Hasta ahora, el mandatario salvadoreño no cuenta con el poder para decretar una cuarentena estricta.

“Nosotros ya perdimos la esperanza de que nos aprueben el régimen de excepción” y “si no vamos a bajar los contagios porque no nos dan las herramientas, no tiene sentido seguir postergando la fase dos”, apuntó.

Hasta este domingo, las autoridades sanitarias de El Salvador contabilizaron 335 fallecimientos a causa del coronavirus SARS-CoV-2 y el número de casos positivos llegó en su territorio a 11.846.

