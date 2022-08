Gobierno chileno revela que el líder del Tren de Aragua tenía visa

El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, afirmó que alias la «Estrella» no ingresó a su país escondido. «Primero lo hizo con una visa de turista en 2017 y después se le dio una temporaria en 2019», detalló

«Para derribar mitos: el principal líder del Tren de Aragua no ingresó por un paso no habilitado, no entró escondido. Primero lo hizo con una visa de turista en 2017 y después se le dio una temporaria en 2019”, explicó Monsalve, según declaraciones registradas por el medio 24 Horas.

A pesar de eso, continuó el funcionario, «las capacidades del Estado de Chile identificaron a quienes eran integrantes de la célula y los tienen en la cárcel. Queremos dar señales de tranquilidad de que se combate al crimen organizado y que tenemos instituciones que los están persiguiendo y procesando».

Subrayó que «los integrantes del Tren de Aragua que fueron imputados en marzo están en la cárcel. 10 de ellos fueron conectados de manera veraz con la agrupación, tenían un líder que se relacionaba directamente con el cabecilla en Venezuela, y hoy está en la cárcel».

El mes pasado, Monsalve confirmó la presencia del Tren de Aragua en Chile y advirtió que el crimen organizado es el principal responsable de la crisis de seguridad en América Latina.

En entrevista con LUN, la autoridad aseguró que la «llegada del crimen organizado implica más violencia, más armas y más homicidios. El delito que antes lo cometía una persona ahora es realizado por organizaciones sofisticadas que planifican a gran escala el tráfico de estupefacientes, de inmigrantes, la trata de personas, el contrabando o los delitos de ciberseguridad».

Monsalve afirmó que «estamos en un continente violento. América Latina y Centroamérica concentran 8% de la población mundial, pero tiene 40% de todos los homicidios que ocurren en el mundo».