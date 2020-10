¡Forzado! Trump aceptó finalmente que cedería el poder de forma pacífica

En un foro público en el que fue muy presionado por la moderadora, Trump dijo por primera vez que aceptará una transición pacífica del poder

El presidente Donald Trump finalmente aceptó ceder el poder pacíficamente si pierde el noviembre, pero lo hizo a regañadientes, después de quejarse de que le preguntaran eso.

Trump también condenó al supremacismo blanco, después de rehusarse a hacerlo durante mucho tiempo, durante un foro público en Miami transmitido por NBC News y moderado por Savannah Guthrie, del programa “Today”.

El presidente, sin embargo, no condenó las teorías de la conspiración de QAnon, dijo que no se hace pruebas diarias de coronavirus y que los senadores republicanos aprobarán un paquete de ayuda por el virus más amplio que el que ahora desestiman.

El foro se realizó a la misma vez que el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, participaba en otra tribuna pública.

Estos son algunos de los puntos más importantes del evento de Trump:

Transición pacífica del poder

Tras rehusarse a comprometerse a una transición pacífica del poder durante mucho tiempo, Trump aceptó ceder la presidencia si pierde en noviembre, pero lo hizo a regañadientes.

“Ellos hablan de transferencia pacífica, ¿verdad? Ellos espiaron mi campaña y los agarraron y espiaron fuertemente a mi campaña y ellos trataron de deponer a un presidente electo apropiadamente y luego hablan de – ¿aceptarías una transferencia pacífica del poder? y la respuesta es sí, lo haré pero quiero que sea una elección honesta”, dijo Trump.

Trump ha dicho que la única razón por la que él perdería es si hay fraude electoral, lo cual asegura que existe en abundancia en el voto por correo. Expertos, sin embargo, dicen que el fraude en el voto por correo es irrisorio.

“Transferencia pacífica. Quiero eso totalmente pero idealmente no quiero una transferencia porque quiero ganar”, agregó.

Supremacismo blanco y QAnon

De mala gana, Trump condenó al supremacismo blanco en el evento, algo que en muchas ocasiones se ha negado a hacer, o lo ha evitado.

“Condeno al supremacismo blanco. ¿Cuál es tu siguiente pregunta?”, dijo el presidente tras quejarse de que le pidan tanto que rechace esta creencia racista.

Trump tiene un largo historial de polémicas declaraciones sobre el supremacismo blanco. El mes pasado, el presidente dijo al grupo Proud Boys que se replegara y estuviera atento. Los Prod Boys tienen vínculos con supremacistas blancos, aunque ellos dicen que rechazan el racismo.

En el foro de este jueves, Trump, una vez más, rehusó condenar a QAnon, un conjunto de teorías de la conspiración que dice que una red de pedófilos satánicos está tratando de socavar al gobierno de Trump.

“No sé nada sobre QAnon. Yo sé que ellos están en contra de la pedofilia”, respondió el presidente.

La moderadora Savannah Guthrie insistió, pero Trump eludió el tema.

Roe vs. Wade

Trump dijo que no ha hablado con la jueza Amy Coney Barrett, a quien nominó a la Corte Suprema, sobre Roe Vs Wade que protege el aborto, pero resaltó que la escogió pensando en que ella podría ser una buena opción si el fallo fuera a ser apelado.

“Me gustaría ver a una jurista brillante, una persona brillante que ha hecho esto en profundidad, que de hecho haya leído este tema por mucho tiempo para que tome una decisión y por eso es que la escogí”, dijo Trump.

“Creo que ella va a tomar una gran decisión. No le dije que decisión tomar y creo que sería inapropiado hablar con ella ahora porque no quiero hacer nada para influir en ella”, agregó.

Coronavirus

Trump, quien estuvo cuatro días hospitalizado por coronavirus, se rehusó a decir cuando fue la última vez que dio negativo antes de dar positivo y dijo que no le hacen pruebas del virus todos los días, aunque sí a menudo.

El presidente también defendió su decisión de volver a hacer campaña rápidamente tras haber sido dado de alta.

“Como presidente, tengo que estar afuera. No puedo estar en un sótano. No puedo estar encerrado en un cuarto muy hermoso en algún lugar de la Casa Blanca”, dijo.

Trump, quien generalmente no usa mascarillas y tampoco promueve el uso de esta protección, pidió a la gente que usara mascarillas, pero lo hizo de mala gana.

“Estamos del mismo lado. Digo, ‘usen mascarillas’. Estoy bien con eso. No tengo problemas”, dijo levantando el brazo.

Nuevo paquete de alivio económico

Trump insinuó que los senadores republicanos van a aprobar un paquete de ayuda por coronavirus más amplio que el que han desestimado.

“¿Crees que los republicanos van a aprobar un paquete amplio?”, preguntó la moderadora Savannah Guthrie.

“Lo harán”, respondió Trump.

“Porque hasta ahora no lo han hecho”, intervino Guthrie.

“Porque yo no se los he pedido porque no puedo llegar a un acuerdo con (la presidenta de la cámara baja) Nancy Pelosi”, agregó el presidente. “Si nosotros llegamos a un acuerdo, los republicanos lo aceptarán”.

El líder de la bancada republicana del Senado, Mitch McConnell, desestimó el jueves el plan de Trump de aprobar un paquete de ayuda de más de $1.8 billones, diciendo que la próxima semana promovería una propuesta que tiene pocas probabilidades de ser aprobada por los demócratas.

DACA

Trump volvió a prometer que haría algo sobre el programa DACA para los dreamers, jóvenes que fueron traídos al país de niños de manera ilegal.

“Vamos a cuidar a DACA y vamos a resolver el tema de los dreamers”, dijo Trump.

Cuando la moderadora Savannah Guthrie le dijo que él venía prometiendo algo así desde julio, Trump respondió: “Debido a la pandemia muchas cosas cambiaron en el frente migratorio”.

“Creo que vas a ver algo muy, muy bueno”, puntualizó el presidente, sin dar detalles.

Declaración de impuestos y deudas

Trump pareció reconocer que debe unos 421 millones a acreedores, tal como lo resaltó una investigación de The New York Times sobre sus declaraciones de impuesto a la renta.

“¿Está confirmando que, efectivamente, debe unos 400 millones?”, preguntó la presentadora.

“Lo que estoy diciendo es que es un porcentaje muy minúsculo de mi valor neto”, respondió el presidente.

“Eso suena a ‘sí’”, dijo la moderadora Savannah Guthrie hablando encima de él.

Trump ha dado muchas excusas para no revelar públicamente sus declaraciones de impuestos. Esta vez dijo que no lo hacía por sentido común.

“Para ser clara, no hay ley ni regulación que le prohíba hacer públicas sus declaraciones de impuestos”, dijo Guthrie.

“No, excepto sentido común e inteligencia y tener abogados que digan – porque a mí me gustaría divulgarlos”, respondió Trump.

Moderadora

La moderadora Savannah Guthrie presionó a Trump desde la primera pregunta y no quitó el dedo del renglón, hablando por encima de él e insistiendo con preguntas cuando el presidente no contestaba.

Una de las intervenciones más directas de Guthrie fue cuando le hizo una pregunta sobre el retuit de una teoría de conspiración que hizo esta semana. El tuit dice que Biden habría ordenado que asesinaran a Navy Seals para encubrir un ardid relacionado a un cadáver parecido al de Osama bin Laden.

“Eso fue un retuit que fue una opinión de alguien que divulgó eso. La gente puede decidir por su cuenta”, respondió el presidente.

“Usted no es como el tío loco de alguien que retuitea cualquier cosa”, replicó la moderadora.

“Si no tuviera las redes sociales – no lo llamo Twitter, lo llamo redes sociales – no podría pasar la voz”, dijo el presidente.

“La voz es falsa”, respondió Guthrie.