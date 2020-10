Experto de la OMS recomienda dejar de usar el confinamiento como principal método de control de la Covid-19

En redes se viralizó una entrevista al doctor David Nabarro, responsable de la OMS en Europa, quien explicó porqué no sirven este tipo de medidas

La lucha contra el coronavirus es muy difícil de llevar, sobre todo por estar frente a un virus desconocido por la comunidad científica, pero el consejo que siempre ha dado la OMS es el de evitar los confinamientos y apostar por medidas preventivas.

Lea también: OMS: el mundo sobrepasó los 37 millones de casos por Covid-19

En España, ya se ha superado umbrales críticos, y la OMS vuelve a decir a través del experto David Nabarro que se estudien alternativas a las cuarentenas.

Para este encargado de la OMS para la lucha contra la pandemia en Europa, hay que “reorganizar, reagrupar, reequilibrar los recursos y proteger a los trabajadores de la salud que están agotados”, pero no por ello establecer confinamientos recurrentes.

“Apelamos a todos los líderes mundiales: dejen de usar el confinamiento como su principal método de control”, dijo David Nabarro a la revista The Spectator.

WATCH: Dr David Nabarro, the WHO's Special Envoy on Covid-19, tells Andrew Neil: 'We really do appeal to all world leaders: stop using lockdown as your primary control method'. Watch the full interview here: https://t.co/XLdaedsKVS #SpectatorTV @afneil | @davidnabarro pic.twitter.com/1M4xf3VnXQ

— The Spectator (@spectator) October 9, 2020