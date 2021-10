Eutanasia | «Mi mamá va a morir el domingo a las 7 de la mañana. Y está feliz»: el testimonio de un hijo que ayuda a su madre a tener «una muerte digna» en Colombia

Pero cuando me dijo que quería hacerlo, yo estuve en negación por unos días. Yo decía, «no, mi mamá no, todavía no». Le decía, «mami, por favor no».

Pero también pensaba en lo que ella me decía. Me decía: «Hijo, esto no es vida, esto no es digno».

Claramente yo estoy triste. Claramente estoy ansioso, claramente estoy… de alguna forma desesperado. Sería muy raro que no lo estuviera.

Pero también de alguna manera me reconforta el hecho de que mi mamá haya podido terminar su vida de la forma que ella quería.

El día y la hora que ella quería.

Desde muy joven dijo que nunca quería estar postrada en una cama, absolutamente dependiente en todo momento.

Nosotros coincidimos en que vivir es decidir y desde que la esclerosis empezó a condicionar físicamente a mi mamá, ella ya no puede decidir por sí misma.