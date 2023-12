Esto dijeron los estadounidenses que fueron liberados por Venezuela

«Libres por fin, libres por fin, gracias a Dios todopoderoso, libres por fin», dijo Savoi Wright, expresando gratitud por estar de regreso en suelo estadounidense

Los seis estadounidenses detenidos en Venezuela regresaron a su país el miércoles por la noche.

Se trata de Eyvin Hernández, Savoi Wright, Jerrel Kenemore, Joseph Cristella, Jason Saad y Edgar José Marval Moreno, quienes aterrizaron en Kelly Field en San Antonio, Texas.

Savoi Wright y Eyvin Hernandez hablaron sobre sus experiencias en Venezuela y lo que sintieron al regresar a casa.

«Libres por fin, libres por fin, gracias a Dios todopoderoso, libres por fin», dijo Wright, expresando gratitud por estar de regreso en suelo estadounidense.

«Es toda una experiencia regresar a Texas y a Estados Unidos de América y verlos a todos ustedes, caras tan cálidas y tanto amor. Estoy muy agradecido, muy agradecido por el momento», dijo Wright.

Wright dijo que lo retuvieron junto con otras cuatro personas en una «celda muy pequeña» mientras estaba en Venezuela y que en ocasiones estaba preocupado por su seguridad.

«No sabía si alguna vez lograría salir. Y da mucho miedo estar en un lugar donde estás acostumbrado a tener libertades y a veces estás encerrado en una celda con otras cuatro personas», dijo al recordar su cautiverio.

Debido a que su familia no pudo llegar a San Antonio antes de su llegada, Wright los contactó por Facetime desde el avión.

Eyvin Hernández dijo que sus 630 días preso en Venezuela fueron una «lucha de todos los días» y que fue sometido a «maltrato psicológico».

«Si encuentras paz allí, hacen todo lo que está a su alcance para que pierdas esa paz y tratan de volverte loco. Tienen muchas tácticas psicológicas», dijo Hernández.

«Lo único que piensas cuando estás en prisión es en cómo no apreciabas ser libre mientras lo eras. No hay forma de entender lo que es estar en prisión injustamente y no tener salida».

Pero también enfatizó que quería relaciones pacíficas entre Estados Unidos y Venezuela. «No quiero que se haga nada contra ellos en mi nombre», dijo.

«Quiero agradecer al presidente Biden porque sé que tomó una decisión difícil que tendrá mucha presión sobre él en el Capitolio, pero nos llevó a casa y estamos con nuestras familias», dijo Hernández.

Voz oficial

«Me alegra el corazón ver que ustedes están de regreso aquí en suelo estadounidense. Va a ser una transición interesante para ustedes, pero al menos estarán aquí en el amoroso abrazo del país y sus familias, bienvenidos a casa», dijo al grupo el enviado para Asuntos de Rehenes, Roger Carstens, quien acompañó a los estadounidenses en el vuelo de regreso a casa.

«A menudo se oirá al Secretario de Estado y al presidente decir que lo más importante que hacemos en el Gobierno de los Estados Unidos es proteger la seguridad de nuestros ciudadanos, especialmente cuando están en el extranjero y especialmente cuando son tomados como rehenes o detenidos injustamente por otro país», dijo Carstens.

«El presidente Biden hizo de esto una gran parte de los esfuerzos de su administración hasta la fecha, ha traído a casa a 45 detenidos y rehenes injustos durante su mandato».

Carstens dijo que no quedan más estadounidenses en Venezuela que estén recluidos en facultades penitenciarias.