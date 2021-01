Estados Unidos: juez federal congela suspensión de deportación de inmigrantes de Joe Biden

Biden firmó una serie de medidas ejecutivas, varias de ellas en materia migratoria y una de las cuales era esta moratoria en las deportaciones

Un juez federal en Texas bloqueó este martes temporalmente la medida del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por la que se suspendía la deportación de inmigrantes indocumentados por un periodo de cien días.

El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda contra la decisión de Biden la pasada semana al considerar que la nueva Administración actuó de forma arbitraria al no consultar la orden ejecutiva previamente con el estado.

El magistrado Drew B. Tipton del Tribunal de Distrito Sur de Texas detuvo la implementación a nivel nacional de la orden dada por Biden el mismo día que asumió el poder, el pasado 20 de enero. “Prohíbo la implementación y cumplimiento de las pólizas descritas en el memorando del 20 de enero titulado ‘Pausa Inmediata de Cien Días de Expulsiones'”, dice la orden dada este martes.

En su primer día en la Casa Blanca, Biden firmó una serie de medidas ejecutivas, varias de ellas en materia migratoria y una de las cuales era esta moratoria en las deportaciones “de ciertos no ciudadanos cuya deportación haya sido ordenada” para garantizar que Estados Unidos tenga un sistema migratorio justo y eficaz.

Paxton sought to overturn the results of the 2020 presidential election by attempting to suppress votes — now he is attempting to force the Biden administration to follow Trump's xenophobic policies.

This baseless lawsuit must be thrown out. https://t.co/SfkGBkJfJz

— ACLU of Texas (@ACLUTx) January 26, 2021