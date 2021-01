Biden prohibirá entrada de viajeros desde la Unión Europea, Reino Unido, Brasil e incluirá a Sudáfrica

La decisión da marcha atrás a la medida anunciada el pasado 18 de enero, dos días antes de dejar el poder, por el expresidente Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, restablecerá este lunes la prohibición de entrada al país a los viajeros procedentes de la Unión Europea (UE), el Reino Unido y Brasil, e incluirá a Sudáfrica, como parte de su esfuerzo contra la pandemia del coronavirus, informaron este domingo medios locales.

La cadena CNN y la publicación Político, que citaron fuentes de la Casa Blanca, señalaron que la decisión da marcha atrás a la medida anunciada el pasado 18 de enero, dos días antes de dejar el poder, por el expresidente Donald Trump.

Las restricciones debían levantarse a partir del próximo martes, 26 de enero.

Durante esta jornada, Estados Unidos rebasó los 25 millones de contagiados por el virus, y llegó a 417 mil 538 muertes, lo que lo mantiene como el país más afectado por la pandemia en el mundo.

La prohibición a los pasajeros procedentes de la Unión Europea y el Reino Unido la impuso Trump en marzo, mientras que la referente a Brasil data de mayo.

En su decisión del 18 de enero pasado, Trump decidió mantener en vigor la restricción de viaje para los pasajeros procedentes de China e Irán.

Nada más conocerse la orden del líder republicano, la actual portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló entonces en su cuenta de Twitter que “con el empeoramiento de la pandemia y el surgimiento de variantes más contagiosas en todo el mundo, este no es el mejor momento de levantar las restricciones a los viajes internacionales”.

“La Administración no tiene la intención de levantar estas restricciones el 26 de enero”, anticipó la actual portavoz.

On the advice of our medical team, the Administration does not intend to lift these restrictions on 1/26. In fact, we plan to strengthen public health measures around international travel in order to further mitigate the spread of COVID-19.

— Jen Psaki (@jrpsaki) January 19, 2021