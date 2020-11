En qué consiste la ‘cartilla covid’ de Madrid y por qué ha generado tantas críticas

En esta cartilla se incluirá el historial clínico de cada paciente relacionado con el nuevo coronavirus: resultados de pruebas PCR, serológicas y test de antígenos

La Comunidad de Madrid presentará en los próximos días la ‘cartilla covid’, el proyecto que su presidenta, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, planteó hace unos meses y que parecía que había sido descartado tras la multitud de críticas recibidas, entre otros, por suponer una discriminación para quienes no hubieran sufrido la enfermedad.

Sin embargo, ahora la Consejería de Sanidad de la región ha confirmado que el proyecto se está implementando y que estará listo en breve. En esta cartilla se incluirá el historial clínico de cada paciente relacionado con el nuevo coronavirus: resultados de pruebas PCR, serológicas y test de antígenos.

Estos datos de pruebas diagnósticas se volcarán en la tarjeta sanitaria que tienen todos los ciudadanos de Madrid y podrán ser también consultados a través del teléfono móvil. Aunque la dirección general de Sistemas de Información y Equipamientos Sanitarios de la Consejería ya está concluyendo la herramienta, todavía se está valorando qué utilidad tendrá.

Aunque desde el Ejecutivo madrileño han asegurado que se tratará de una herramienta informativa, también se ha dejado caer que podría tener otros usos:

Los ciudadanos podrían utilizar esta ‘cartilla covid’ para acreditar desde una aplicación en el teléfono móvil sus resultados negativos de tests PCR antes de viajar a países que lo soliciten.

Otro de los usos para los que podría servir este proyecto es para posibilitar que las personas que no tuvieran riesgo de contagiarse por tener anticuerpos pudieran acceder a establecimientos como gimnasios, museos, cines o cualquier otro recinto cerrado, es decir, que puedan seguir una “vida normal”, como aseguró Díaz Ayuso en julio.

La presidenta madrileña sostuvo este verano, cuando anunció su intención de poner en marcha esta cartilla, que también podría servir para conocer la inmunidad para acceder a determinados empleos.

Numerosos expertos y organismos internacionales han rechazado este tipo de pasaporte de inmunidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afirmado que “actualmente no hay evidencia de que las personas que se han recuperado de covid-19 y tienen anticuerpos estén protegidas de una segunda infección”.

