EE.UU. incautó barcos iraníes con destino a Venezuela pero embajador de Irán niega que las naves sean de su país

El gobierno de Estados Unidos confiscó cuatro buques iraníes, cargados con gasolina que se dirigían a Venezuela. Tras conocerse la noticia el embajador de Irán desmintió la información asegurando que las naves no son de su país

Caracas – El embajador iraní en Caracas, Hojat Soltani, dijo que los 4 buques cargados de gasolina que navegaban a Venezuela y que Estados Unidos incautó por violar las sanciones impuestas al país suramericano «no tienen nada que ver con Irán», desmintiendo así una información que surgió esta misma jornada.

«Otra mentira y guerra psicológica de la máquina de propaganda de EE.UU. Los barcos no son iraníes, ni el dueño, ni su bandera, no tienen nada que ver con Irán», dijo Soltani en Twitter, adjuntando un reporte de la noticia.

«El terrorista (Donald) Trump no puede compensar su humillación y derrota contra Irán con falsas propagandas», añadió el embajador en el mismo mensaje.

