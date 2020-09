El video viral de Obama para incentivar a los jóvenes a votar

Barack Obama convocó a través de un video a los votantes jóvenes, quienes serían cruciales en la elección presidencial de noviembre a participar

El voto joven sería crucial en la elección presidencial. El expresidente Barack Obama está apelando a los jóvenes votantes recreando tendencias virales durante la cuarentena. Por ejemplo, recordó el baile «Renegade» y el pan de masa madre.

Los jóvenes probablemente serán fundamentales en las elecciones presidenciales de 2020.

Usuarios en Twitter aseguraron que su idea fue muy creativa.

Over the last few months, I've learned a thing or two from the young people in our country. I figured I would return the favor by sharing with you how to make a plan to vote in this upcoming election.

Get registered and vote early: https://t.co/Q5BUeMaOB5

Video: @attn pic.twitter.com/CNqjS7Dmxo

— Barack Obama (@BarackObama) September 16, 2020