Donald Trump insiste en usar a Venezuela como ejemplo en su campaña electoral

En una visita a la ciudad de Arizona el presidente estadounidense Donald Trump volvió a usar a Venezuela como ejemplo de lo que sucedería si Joe Biden es elegido en las próximas elecciones

Trump visitó lunes el estado de Arizona en busca del apoyo de votantes latinos, asegurando que Estados Unidos no será “otra Venezuela” y criticando fuertemente a Biden, a quien acusó de querer entregar el país a grupos anarquistas que quieren quitar los fondos a los departamentos policiacos.

Trump declaró que muchos negocios latinos han sido afectados por las protestas contra la violencia policial que se han llevado a cabo a través del país, apoyadas de acuerdo con Trump por alcaldes y gobernadores demócratas.

Durante un evento organizado por Latinos for Trump en Phoenix, el mandatario se comprometió a “cuidar” y “no defraudar” a los latinos.

El mandatario dijo estar complacido con los resultados de las encuestas que según él lo favorecen entre la comunidad latina, aunque no dio más detalles.

Esta es la quinta visita de Trump a Arizona este año, pero la primera enfocada a la comunidad latina.

Thank you, @realDonaldTrump! We are grateful for your continued support of the state of Arizona. pic.twitter.com/mLWpjbrmtP

— Doug Ducey (@dougducey) September 15, 2020