El ministro de Defensa de Israel dijo que no reconocen la autoridad de la Corte Penal

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que Israel «no reconoce la autoridad» del Tribunal Penal Internacional (TPI) y señaló que «trazar un paralelismo entre la organización terrorista Hamás y el Estado de Israel es despreciable», después de que el fiscal jefe del organismo, Karim Khan, pidiera una orden de arresto contra él, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y la cúpula del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) por presuntos crímenes de guerra.

«El Estado de Israel no es parte del tribunal y no reconoce su autoridad», dijo Gallant, quien ha subrayado que «el intento del fiscal Karim Khan de denegar al Estado de Israel su derecho a la defensa propia y liberar a los secuestrados debe ser rechazado de plano». «El intento del fiscal de dar la vuelta a la tortilla no tendrá éxito», explicó.

Así, ha sostenido en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que Israel «ha estado luchando desde el 7 de octubre contra un enemigo asesino y sanguinario que ha cometido atrocidades contra mujeres, niños y hombres israelíes y que ahora usa a su propio pueblo como escudos humanos».

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) combaten cumpliendo el Derecho Internacional, adoptando esfuerzos humanitarios únicos, que no se han tomado en ningún otro conflicto armado», defendió, antes de destacar que «Israel está orgulloso de la pureza» de las armas y prácticas desplegadas hasta ahora en la ofensiva.

Por último, Gallant hizo hincapié en que «como ministro de Defensa», «apoya y defiende a los soldados de las FDI que combaten para defender al pueblo de Israel y cumplen el derecho y la profunda obligación de defenderse a sí mismos y a los suyos».

Las palabras del ministro de Defensa de Israel llegan después de que Netanyahu calificara el lunes de «escándalo» la petición de Khan. «Los intentos de atarnos las manos van a fracasar», sostuvo, al tiempo destacó ninguna instancia internacional «impedirá» a Israel «atacar a quienes quieren destruir» a la población de Israel.

Khan anunció el lunes su decisión de pedir la emisión de órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, así como contra el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar; el cabecilla del ala militar del grupo, Mohamed Diab al Masri, conocido como ‘Abú Deif’; y el jefe del brazo político de la formación, Ismail Haniye, por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz de los ataques del 7 de octubre por parte del grupo islamista y la posterior ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.

Israel lanzó una ofensiva militar contra Gaza tras los citados ataques perpetrados por Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Según las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, hasta la fecha han muerto más de 35.500 palestinos, a los que se suman más de 510 muertos a manos de las fuerzas israelíes y en ataques ejecutados por colonos en Cisjordania y Jerusalén Este desde esa fecha.