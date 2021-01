El efecto Bernie: el senador demócrata agota sus prendas y convierte en sudadera su meme

El político Bernie Sanders ha conseguido acabar con las existencias de su parka, que la creadora de sus manoplas no admita más peticiones y ha aprovechado el tirón para crear su propio ‘merchandising’ con su imagen en la silla

El senador demócrata por Vermont, Bernie Sanders, fue la figura que, con un estilismo alejado de los protocolos, más llamó la atención en el acto oficial de la inauguración de la presidencia de Joe Biden. Su foto en una silla, con mascarilla, abrigo deportivo y manoplas se hizo viral al instante, y sus efectos ya se hacen notar: la marca de la parka ha agotado el modelo y la creadora de sus manoplas no puede responder ya a más peticiones. Además, el propio Sanders y su equipo han aprovechado para incorporar el meme de la silla a su merchandising político y han creado una sudadera con fines benéficos que se podía adquirir (ya está agotada también) en su página web.

Lea también: Bernie Sanders dejó vía libre a Joe Biden para ser el rival de Donald Trump

Desde sus primeros mítines para convertirse en candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos el veterano senador por Vermont demostró su capacidad para conectar con el electorado más joven y lograr apariciones virales. Ahora, a sus 79 años, el político ha demostrado tener el mismo tirón que cualquier influencer, además de su sentido del humor, al adelantarse a cualquiera a la hora de utilizar su propio meme para lograr beneficios. Estos irán a parar al programa Meals on Wheels de Vermont, una iniciativa que se encarga de dar alimentos a las personas que no pueden adquirirlos, muchos de ellos mayores que viven aislados. La organización subraya que la situación de ‘inseguridad alimentaria’ ha crecido notablemente entre este grupo de población, sobre todo a raíz de la pandemia de la covid. La sudadera, unisex y de algodón orgánico, a un precio de 45 dólares, ha sido todo un éxito: se ha agotado nada más salir a la venta.

El triunfo de la sudadera se suma al de las prendas que el senador lució en la inaguración. Si la vicepresidenta Kamala Harris quiso dotar de significado a su estilismo de la ceremonia –como contábamos en S Moda, «llevó un abrigo un vestido morado firmado por Sergio Hudson combinado con un abrigo del mismo tono de Christopher John Rogers, ambas firmas capitaneadas por diseñadores negros, y el color elegido fue el morado, un símbolo del sufragismo y el feminismo»–, Sanders también eligió con cuidado lo que quería transmitir con su atuendo. Tanto sus guantes como su chaqueta remitían a su estado, Vermont, del que es senador desde 2007.

La parka es de la firma Burton Snowboards, y según ha contado en Twitter la esposa del senador, Jane O’Meara Sanders, fue un regalo de su hijo Dave al político. «Nuestro hijo Dave trabajó con Jake Burton, fundador de Burton Snowboards, en una chaqueta de edición limitada con la cara de Bernie Sanders en la espalda. A Bernie le gustó de verdad y Davie le regaló una, sin su retrato, en Navidades. ¡Chaqueta de Vermont, manoplas de Vermont, sentido común de Vermont!», enfatizó O’Meara. Según explica la edición estadounidense de Forbes, la marca especializada en ropa deportiva de nieve batió récords gracias al empujón del senador de su estado: «Las ventas del modelo Edgecomb se dispararon en el día de la inaguración de Biden, doblando las cifras de los 17 días anteriores sumados, y el color que llevó Bernie se agotó». En la página web española de la marca sí se puede adquirir el mismo plumas, pero no en la tonalidad que llevó Sanders (por 160 euros de rebajas).

Famosos y gente anónima no se han cansado de compartir ‘el meme de Bernie en la silla’, de Sarah Jessica Parker incluyéndolo en una escena de Sexo en Nueva York, a imágenes de obras de arte intervenidas en las que Sanders se cuela como un personaje más, como en el cuadro Nighthawks de Edward Hopper, o en la performance The Artist is Present de Marina Abramovic. Y uno de los elementos que más llaman la atención en su figura son las manoplas de lana del senador. Como recordaba su mujer, también son de Vermont, y tienen una historia detrás. Fueron un regalo de Jen Ellis, una profesora de Essex Junction que conoce a uno de los hijos del político, y están creadas a partir de lana reciclada y hechas a mano. La propia Ellis contó en Jewish Insider que se las entregó junto a una nota que decía «Creo en ti, siempre he creído en ti y espero que vuelvas a ser candidato». No era la primera vez que Sanders las llevaba en público, pero sí la que más han llamado la atención y con ellas el político ha subrayado su defensa del Green New Deal, al apostar por el reciclaje en un acto de suma relevancia.

Su creadora ha tenido que explicar a quienes le escribían pidiéndole un par –contó que el miércoles recibió más de 6.000 correos electrónicos con peticiones– que no puede crear más, pero ha recordado a través de su Twitter a quienes quieran hacerse con unos guantes similares que «en Etsy hay muchos grandes artesanos que los hacen».